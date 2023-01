Goldonetta. Domenica torna la rassegna “Cinema è”: il programma

Giunta alla sua XVII edizione, domenica 15 gennaio, alle ore 18, con “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser, riparte la rassegna “Cinema è…” in Goldonetta, organizzata dagli Amici del Teatro Goldoni e Amici del Cinema La Goldonetta, in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni.

La rassegna 2023, dal titolo “Cinema è…piccoli e grandi protagonisti” presenta dieci titoli in calendario quantomai eterogenei per argomento ma con un comune denominatore: ognuno dei protagonisti opererà una piccola o grande scelta che cambierà il corso della propria vita o di quella altrui. Non ci resta che vincere, segue la storia di Marco (Javier Gutiérrez) allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.

Il programma

Domenica 22 gennaio, ore 18 L’arma dell’inganno regia John Madden

Martedì 31 gennaio – ore 21 Cyrano regia Joe Wright

Martedì 7 febbraio – ore 21 Lunana Regia Pawo Choyning Dorji;

Domenica 19 febbraio – ore 18 La cena perfetta regia Davide Minella;

Martedì 28 febbraio – ore 21 Criminali come noi regia Sebastian Borensztein;

Martedì 14 marzo – ore 21 A proposito di Rose regia Tom Harper;

Domenica 19 marzo – ore 18 La Casa delle Stelle regia Juan Josè Campanella;

Domenica 26 marzo – ore 18 Qualcosa di meraviglioso regia Pierre Francois Martin-Laval Martedì 4 aprile – ore 21 Tulipani- amore, onore e una bicicletta regia Mike Van Diem.

Per accedere alla Rassegna è necessario essere soci di una delle due associazioni summenzionate.

L’iscrizione può essere effettuata presso il negozio Antichità “Il Quadrifoglio” – via Mayer 63/a – tel. 0586 883544.

Costi iscrizione: Amici del Cinema La Goldonetta € 30,00 /Amici del Teatro Goldoni € 40,00.

Le tessere hanno validità annua

