Goldoni. Il 24 gennaio Cavalleria rusticana per il ventennale della riapertura

Le foto del teatro Goldoni gremito nel giorno della sua riapertura con il presidente Ciampi (foto Bizzi). Nelle successive il cast di Cavalleria rusticana

Il 24 gennaio 2004, alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il Teatro Goldoni veniva restituito alla città dopo una lunga ed accurata opera di restauro. Fu una serata memorabile, trasmessa in diretta televisiva, con la messa in scena del capolavoro del compositore Pietro Mascagni Cavalleria rusticana diretta dall’indimenticato M° Massimo De Bernart, allora già gravemente ammalato. Venti anni dopo, mercoledì 24 gennaio, alle ore 20, la Fondazione Teatro Goldoni vuole ricordare questo anniversario alla presenza di alcuni degli artefici di quella riapertura, e con una messa in scena di una nuova produzione del titolo mascagnano che sancì la rinascita del teatro livornese.

Quella sera il Presidente Ciampi, circondato dall’affetto dei livornesi e delle autorità cittadine, con a fianco la moglie Franca, ebbe modo di tornare con la memoria agli anni della sua giovinezza, quando spesso ascoltava provenire dalle finestre aperte del Goldoni la musica e sottolineò l’importanza per la città e come livornese di riavere dopo così tanti anni il proprio Teatro: “È una grande emozione entrare in questo Teatro – affermò – Stavo ad un tiro di schioppo da qui, sono nato in Corso Amedeo angolo via della beneficenza [oggi via Poggiali] al quarto piano, a 150 metri dal Goldoni e quand’era primavera e si facevano le prove per qualche opera o concerto, dai finestroni aperti del loggione la musica entrava nella mia stanza. Il Goldoni è un gioiello del Teatro italiano, con la sua straordinaria cupola che permette di vedere il cielo”.

L’appuntamento (evento fuori abbonamento stagione lirica) porterà così in scena un nuovo allestimento della celeberrima opera di Mascagni prodotto dal Teatro di Tradizione livornese, con la regia di Emanuele Gamba e la direzione di Mario Menicagli sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Goldoni; maestro del coro Maurizio Preziosi; scene del Teatro Goldoni, costumi Fondazione Cerratelli, luci di Michele Rombolini.

Di valore il cast impegnato, con una Santuzza livornese, Valentina Boi che è uno dei giovani soprani dal temperamento drammatico italiani più in vista nei teatri nazionali ed esteri; Turiddu interpretato da Amadi Lagha, il tenore francese vincitore di numerosi concorsi lirici e riconoscimenti internazionali ed anche lui applaudito in diversi teatri in Europa e nel mondo; con loro il baritono Min Kim (che sarà Alfio), nato in Corea del Sud nel 1991, proveniente dall’Accademia del Maggio Musicale e distintosi in vari concorsi di canto e vincitore del primo premio al Concorso Voci Mascagnane di Livorno (2022), risultati che lo hanno recentemente portato a debuttare nei Teatri di Livorno, Trieste e Viterbo; Lola sarà Noemi Umani, classe 1993, vincitrice anche lei di un premio speciale al concorso “Voci Mascagnane” 2022 al Goldoni ed impegnata sui palcoscenici presso il “Festival dei due mondi” di Spoleto, il “Festival delle Nazioni” di Città di Castello e il “Festival Di Stresa”, oltre che al Goldoni; completa il cast nel ruolo di mamma Lucia il soprano spagnolo Rosa Pérez Suárez, attiva oltre che come interprete lirica anche come docente di canto.

Ultimi biglietti disponibili presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290) aperto martedì e giovedì ore 10/13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30; vendita online su goldoniteatro.it e ticketone.it.

Tutte le informazioni sull’opera ed il cast su www.goldoniteatro.it

Le presenze al Teatro Goldoni nel 2023 – Il Teatro Goldoni è sempre più il Teatro della città di Livorno: i dati delle presenze sono in continua crescita, pur con le difficoltà che negli ultimi anni sono derivate dall’incidenza dell’epidemia di Covid con la conseguente e prolungata chiusura dei Teatri in Italia ed una loro lenta e parziale riapertura nel tempo. Solo per rimanere allo spazio teatrale del Goldoni (senza cioè considerare tutto quanto è stato fatto e viene fatto dalla Fondazione Goldoni in spazi esterni, a cominciare dal Mascagni Festival ed alla rassegna “Scenari di quartiere”), il 2023 ci consegna 137 aperture per spettacoli (su 273 giorni disponibili) con 62.090 biglietti totali e con una media di presenze per appuntamento così suddivisa per genere: Lirica 716, Sinfonica 512, Prosa 574, Danza 539, Concessioni 714, Altri eventi 634, Classica con gusto (Musica da camera) 139, Goldonetta 128, Rassegna cinema 141. Dati più che positivi per numero di proposte e partecipazione che incoraggiano e fanno ben sperare per il futuro del Teatro e della Cultura nella nostra città.

