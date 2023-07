Goldoni, presentato il programma della stagione teatrale 2023/24

Potete consultare il programma completo allegato cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Ricchissimo il cartellone di eventi: 8 spettacoli di prosa, 4 di lirica con due opere in doppia data (e un’attenzione particolare a Pietro Mascagni e alla sua Cavalleria) e 8 eventi alcuni dei quali legati a ricorrenze e festività come San Silvestro (una novità assoluta per il Goldoni)

Lirica, Prosa, Concertistica, Eventi: la stagione sarà inaugurata il 20 ottobre dalla Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven, monumento della musica di ogni tempo, le cui note risuoneranno per la prima volta all’interno del Teatro Goldoni dopo la sua riapertura, di cui il 24 gennaio verrà ricordato il ventennale con un evento specifico.

Un’anteprima, nel segno della lirica, il 1 agosto in Fortezza vecchia con una nuova produzione di “Suor Angelica” di Giacomo Puccini realizzata con il Comune di San Gimignano a cui seguiranno 15 i concerti sinfonici in programma per 20 serate complessive; 8 spettacoli di prosa; 4 di lirica con due opere in doppia data (ed un’attenzione particolare a Pietro Mascagni e alla sua Cavalleria); 8 eventi alcuni dei quali legati a ricorrenze e festività come San Silvestro (una novità assoluta per il Goldoni).

“Credo che l’operazione che ha fatto il Teatro Goldoni di Livorno con la nascita della sua orchestra sia di esempio a livello nazionale tra i Teatri di Tradizione ed in particolare lo conferma il riconoscimento che ha avuto dal Ministero della Cultura con il massimo dei punteggi per le nuove istanze e per la capacità che ha di fare programmazione trasversale rispetto ad una dimensione di collaborazione nazionale. Un’Orchestra giovane che si è subito imposta in Italia ”. Con queste parole il presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati onorevole Federico Mollicone ha recentemente aperto presso la sala stampa di Montecitorio la presentazione della nuova Stagione dell’Orchestra del Goldoni: un importante riconoscimento per la stagione sinfonica 2023/2024 del Teatro Goldoni che raccoglie il testimone di quella che l’ha preceduta, e che ha visto un continuo aumento di pubblico ai concerti. Il giusto equilibrio tra grandi capolavori e nuove proposte ha fatto sì che si affacciasse anche una nuova classe di spettatori, attratti sia dalla presenza di ospiti di prima grandezza, che dalla conferma dell’Orchestra del Teatro Goldoni, gestita da Opera Music Management, capace di proporre programmi sempre all’insegna della qualità ed interesse artistico. A ciò si aggiunge la presenza dell’Orchestra della Toscana, quest’anno presente nel nostro cartellone con tre appuntamenti. Le linee guida della nuova stagione vedono la conferma dei grandi capolavori del repertorio, a cominciare dal concerto di apertura con la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven, monumento della musica di ogni tempo, le cui note risuoneranno per la prima volta all’interno del Teatro Goldoni dopo la riapertura. Terranno banco gli anniversari di due grandi artisti russi come Tchaikovsky e Rachmaninov, la cui presenza era già stata inserita nelle scorse stagioni ma che quest’anno assumono una valenza particolare legate rispettivamente al 130° della scomparsa e al 150° della nascita. La collaborazione con Music Room, che si concretizza anche per questa stagione con il Festival internazionale Accordi Musicali, consente inoltre all’Orchestra di prender parte ad un progetto Europeo di ampio respiro culturale e di avere come ospiti direttori e solisti di fama internazionale. In questo ambito, ritorna sul palcoscenico del Goldoni la musica di Alexei Shor, pronto per sorprendere anche i palati più esigenti, in un miniciclo di concerti inseriti nella prima parte della stagione. Al Concerto di Natale che, come di consueto, risuonerà tra le navate del Duomo di Livorno il 23 dicembre, verranno affiancati altri concerti “a tema” come quello previsto per Halloween, quello per le musiche del nuovo anno e la serata prevista in occasione del Carnevale 2024. E sempre a proposito di celebrazioni, il 1° marzo 2024 l’Orchestra del Teatro Goldoni rivolgerà un sentito omaggio al M° Massimo de Bernart nel ventennale della scomparsa, avvenuta pochi mesi dopo aver diretto la “Cavalleria rusticana” che il 31 gennaio 2004 sancì la riapertura del Teatro Goldoni. Ritorna l’Orchestra della Toscana con tre concerti, tra i quali spicca l’evento del 27 marzo che vedrà Francesca Dego al violino e Mario Brunello al violoncello affiancati nell’esecuzione del Doppio Concerto di Johannes Brahms.

Grandi nomi per la stagione di Prosa 2023-24

Uno Shakespeare, un Gogol, due romanzi (di Kent Haruf e Fabio Genovesi), tanta drammaturgia contemporanea (di Florian Zeller, Stefano Massini, Peter Handke) ed un omaggio al nostro più grande cineasta, Federico Fellini; questi sono gli ingredienti della prossima stagione di prosa 23/24 del Teatro Goldoni di Livorno. Questa Stagione presenta alcuni record: questa è la Stagione dei debutti che sono addirittura sette su otto spettacoli presentati e questo testimonia un grande fermento e una forte voglia di continuare l’esplorazione del senso ultimo del nostro “essere qua”. Questa è una Stagione profondamente al femminile, una programmazione che vedrà succedersi sul nostro palco alcune fra le più importanti ed amate interpreti del nostro teatro: Lunetta Savino, Angela Finocchiaro, Sabina Guzzanti, Monica Guerritore, Lella Costa e Ottavia Piccolo; ognuna testimone e creatrice di un proprio personalissimo e prezioso percorso creativo. Infine questa è una programmazione estremamente ibridata, potremmo dire trasversale ai linguaggi della letteratura; ad eccezione di William Shakespeare e di Nikolaj Gogol, due grandi padri del teatro mondiale, gli altri spettacoli nascono dalla magia di una prosa che a molte longitudini ha raccontato struggenti e divertenti storie di quel sentimento d’amore che da sempre è il centro di tutto il nostro scomposto, tragicomico modo di stare nel mondo. Monica Guerritore e Claudio Casadio hanno avuto l’appassionato ardire di portare sulla scena uno degli ultimi racconti di Federico Fellini, quel “Ginger e Fred” che – come succede ai veri grandi artisti – ha visto prima di tutti quale mondo ci aspettasse, forse quello che ci siamo minuziosamente preparati.

Condividi: