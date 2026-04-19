Goldoni, prova aperta e incontri culturali: doppio appuntamento con i Mayor

Il 20 aprile conferenza stampa e prova aperta dello spettacolo “Non posso, c’ho da fa” a ingresso libero. Il giorno successivo, alla Fondazione Castagneto Banca, riflettori su “Livorno, la 56ª città invisibile” tra filosofia, identità e teatro

Il 20 aprile alle ore 14.30, presso il Teatro Goldoni, si terrà la conferenza stampa seguita da una prova aperta dello spettacolo “Non posso, c’ho da fa”, produzione della Mayor Von Frinzius APS e Fondazione Teatro Goldoni.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per il pubblico di entrare nel vivo del processo creativo della compagnia, assistendo a un momento di lavoro autentico e condiviso. L’ingresso è libero, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare e conoscere da vicino il progetto artistico.

Le iniziative proseguiranno il giorno successivo, 21 aprile, alle ore 18.15, con l’evento “Livorno, la 56ª città invisibile”, organizzato insieme alla Fondazione Castagneto Banca 1910 presso la sede di via Rossini 2 a Livorno. L’incontro sarà dedicato alla suggestiva “Livorno e la filosofia del nulla”, offrendo spunti di riflessione tra cultura, identità e immaginazione, e parlando anche dell’esperienza della Compagnia.

Durante l’evento interverrà Lamberto Giannini, mentre alcune attrici della Mayor Von Frinzius (Giuditta Novelli, Marta Petracchi, Sofia Stellati e Giorgia Pacini) daranno voce a letture che accompagneranno il pubblico in un percorso evocativo e originale. Un doppio appuntamento che unisce teatro e pensiero, consolidando il legame tra arte e territorio.

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