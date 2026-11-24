Gori, lo scultore dimenticato che ha lasciato il segno nella Livorno di fine Ottocento

Alla Feltrinelli Chiara Sabbatini presenta il volume dedicato all'artista labronico, autore di importanti opere e decorazioni monumentali della città. A dialogare con l'autrice sarà Linda Landi

‘è un pezzo di storia artistica livornese che merita di essere riscoperto. È quello di Lorenzo Gori (1842-1923), scultore, restauratore e ornatista che ha contribuito a impreziosire alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, ma la cui vicenda personale e professionale è rimasta a lungo in secondo piano.

A riportarla alla luce è il volume “Lorenzo Gori. Lo scultore dimenticato della Livorno di fine Ottocento”, scritto da Chiara Sabbatini e pubblicato da Pacini Editore. L’autrice presenterà il libro mercoledì 25 novembre, alle 17.30, alla Libreria Feltrinelli di Livorno, in via di Franco 12. A dialogare con lei sarà Linda Landi.

Il volume ricostruisce l’itinerario artistico e personale dello scultore labronico attraverso lo studio e l’analisi diretta dell’inedito Fondo Archivistico Lorenzo Gori. Un patrimonio documentario acquistato nel 2004 dalla Biblioteca Labronica “Francesco Domenico Guerrazzi”, su iniziativa dell’allora direttore Duccio Filippi, direttamente da Massimo Fino e Federica Bertolli, responsabili della libreria antiquaria lucchese Lim Antiqua.

Nato a Livorno nel marzo del 1842, Gori si avvicinò giovanissimo all’arte dell’intaglio, seguendo le indicazioni del padre. Successivamente si trasferì a Firenze, dove frequentò l’Accademia di Belle Arti, studiando sotto la guida di maestri come Aristodemo Costoli ed Enrico Pollastrini e entrando in contatto con l’ambiente artistico del Caffè Michelangiolo.

Tornato nella sua città, aprì un laboratorio in via del Ricovero, oggi via Giuseppe Maria Terreni, che rimase attivo dal 1885 al 1919. Qui lavorò il marmo e la terracotta, dedicandosi anche all’insegnamento della plastica e del disegno. Morì a Livorno il 14 marzo 1923.

Il suo nome è legato ad alcune delle opere più significative del patrimonio artistico cittadino. Tra queste spiccano le cariatidi del Mercato Centrale, realizzato su progetto dell’architetto Angiolo Badaloni, e il Monumento a Francesco Domenico Guerrazzi, inaugurato nel 1885. Importante anche il suo contributo alla storia del Monumento ai Quattro Mori: nel ruolo di restauratore e Ispettore dei Monumenti, Gori seguì infatti la ricollocazione del gruppo scultoreo presso le mura cittadine.

Un’occasione per riscoprire, attraverso documenti e testimonianze, un protagonista dell’arte livornese e restituire il giusto spazio a uno scultore che ha lasciato tracce importanti nella storia e nell’identità della città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©