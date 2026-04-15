Gran finale per “Il Sabato del Mascagni” con il violinista Francesco Borali

Si chiude con un ospite d'eccezione la quarta edizione de "Il Sabato del Mascagni", la rassegna concertistica del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation

Si chiude con un ospite d’eccezione la quarta edizione de “Il Sabato del Mascagni”, la rassegna concertistica del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, diretta dal M° Giovanni Nesi e realizzata con il sostegno di Laviosa Foundation.

L’ultimo appuntamento, in programma sabato 18 aprile alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Cesare Chiti”, vedrà protagonista, in qualità di guest star, il violinista Francesco Borali, affiancato da Leonardo Evangelisti (clarinetto) e dalla pianista Sophia Rizzo.

Il programma propone musiche di Johannes Brahms, Charles-Auguste de Bériot e Darius Milhaud, in un percorso capace di unire eleganza cameristica e varietà di linguaggi, mettendo in dialogo repertori e sensibilità differenti.

Francesco Borali, violinista e musicista italiano di rilievo, è attivo come solista, camerista e direttore d’orchestra. Docente di violino presso la Scuola Civica di Milano “Claudio Abbado”, collabora stabilmente con importanti realtà musicali, tra cui l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala. Dopo il diploma al Conservatorio “Verdi” di Milano, si è perfezionato con maestri di fama internazionale come Sándor Végh, Salvatore Accardo, Franco Gulli e Franco Petracchi, ottenendo nel 1992 il prestigioso Solisten Diplom di Winterthur. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, distinguendosi anche in numerosi concorsi nazionali e internazionali.

Accanto a lui, giovani interpreti del Conservatorio: il clarinettista Leonardo Evangelisti e la pianista Sophia Rizzo, già protagonisti anche in precedenti appuntamenti della rassegna, in un ideale passaggio di testimone tra esperienza e nuove generazioni.

Il concerto rappresenta il momento conclusivo di un percorso che, da gennaio ad aprile, ha portato sul palco dell’Auditorium “Cesare Chiti” i migliori talenti del Conservatorio, insieme a ospiti di rilievo, confermando “Il Sabato del Mascagni” come uno degli appuntamenti più significativi della stagione musicale livornese.

• Auditorium “Cesare Chiti” – Conservatorio “Pietro Mascagni”, Livorno

• Sabato 18 aprile 2026, ore 16.30

• Ingresso libero fino a esaurimento posti

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