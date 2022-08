Gran Galà d’Operetta all’anfiteatro di Castello Pasquini

Nella splendida cornice dell’Anfiteatro di Castello Pasquini martedì 16 agosto alle 21.30 Leg in collaborazione con la Compagnia Lirica Livornese presenterà un originale Concerto dal titolo Gran Galà D’Operetta ovvero tra valzer e operette nell’epoca della Belle Époque. Sarà un’antologia di arie, duetti tratte dalle più celebri operette di tutti i tempi. Infatti torneremo per una sera ai fasti della “Belle Époque”, quell’epoca di spensieratezza e ricchezza che sta a cavallo tra la fine dell’ottocento e i primi anni dieci del novecento dove su tutti i palcoscenici d’Europa imperava l’Operetta, genere di spettacolo sorto in Francia verso la metà del 1800 e sviluppatosi in Austria verso la fine del 1800, che fonde musica, prosa, danza e comicità. Nata per farci sorridere, le sue semplici storie si svolgono a tempo di valzer o di fox, sullo scenario di facili regni, facili amori, violini, principesse e fiumi di champagne.

Parteciperanno allo spettacolo il comico di fama nazionale Matteo Micheli, il tenore cecinese Massimo Gentili vincitore del premio Rosa del Tirreno 2022, la simpatica e frizzante soubrette Paola Pacelli e vedrà la partecipazione straordinaria della regina dell’Operetta Cosetta Gigli artista poliedrica per molti anni protagonista di importanti allestimenti di operetta e finalista alla trasmissione televisiva The Voice Senior di Rai 1. La direzione musicale al pianoforte sarà di Stefania Casu.

Posto unico euro 10. I biglietti per gli spettacoli dell’Anfiteatro si possono acquistare: -presso il circuito Ticketone

presso l’ufficio turistico di Castiglioncello aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00, dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

presso la biglietteria di Castello Pasquini la sera stessa dell’evento

Tutte le informazioni su www.legsrl.net -INFOLINE –

3924308616

