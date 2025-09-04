Gran Galà lirico al teatro dei Concordi di Campiglia

Il concerto sarà un’antologia di celebri arie, duetti, romanze e canzoni che hanno caratterizzato l’epoca del melodramma in Italia. La serata vedrà l’intervento di Franco Bocci nella presentazione dei brani in programma

Venerdì 5 settembre alle ore 21,15 nella splendida cornice del teatro dei Concordi di Campiglia Marittima si terrà un concerto lirico vocale e strumentale organizzato dal Teatro dell’Aglio con la collaborazione di Orfeo in scena con il patrocinio del Comune di Campiglia Marittima e Fondazione Livorno dal titolo D’amor sull’ali rosee. L’evento si colloca nella rassegna dei concerti della Pieve 2025. Il concerto sarà un’antologia di celebri arie, duetti, romanze e canzoni che hanno caratterizzato l’epoca del melodramma in Italia. La serata musicale vede la partecipazione di due interpreti d’eccezione, il soprano lirico di coloratura Roberta Ceccotti, acclamata interprete a livello nazionale in grandi ruoli come Violetta in Traviata, Gilda in Rigoletto, Lucia di Lammermoor, Rosina nel Barbiere di Siviglia, la Regina della Notte nel Flauto Magico e del tenore Massimo Gentili, cantante che riesce a unire la lirica al pop con ottimo stile, reduce dal talent televisivo di Mediaset “Io canto senior” condotto da Gerry Scotti e recentemente impegnato nel Rigoletto. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Alessandro Cavallini eccellente concertista. La serata vedrà l’intervento di Franco Bocci nella presentazione dei brani in programma. Per info e prenotazioni (anche WhatsApp ) al n 3755615955. Costo del biglietto 10 euro.

