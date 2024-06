Grande festa a Montenero per il Fuoco di S. Giovanni

Le due famose piazze del suggestivo colle di Montenero "in fondo e in cima alla salita" si vestono a festa per il solstizio d'estate

In piazza delle Carrozze, le associazioni ViviMontenero e Misericordia di Montenero presentano la due giorni di festa per il Fuoco di S. Giovanni.

Il 22 giugno alle 20,30 ci sarà il festeggiamento di Giacomo Bastiani, giovane promessa canora montenerese finalista a The Voice Kids e alle 21,30 concerto di Bobo Rondelli.

Il 23 giugno si parte alle 15,30 con la gimkana ciclistica per giovanissimi per poi arrivare alle 20,30 quando si ballerà in compagnia della BigBand. Alle 21,30 risate garantite con lo spettacolo di Paolo Migone e poi, finalmente, alle 23 il tanto atteso Fuoco di S. Giovanni. Artigiani e street food incorniceranno la zona del palco.

In piazza di Montenero invece la Proloco Montenero presenta il 22 giugno alle 17 la tradizionale Gara di dolci, dalle 18 alle 20 stornelli in Funicolare Doranna Natali e Enrico Faggioni, alle 20,30 stoccafisso e baccalà in tutte le salse e alle 22 karaoke con dj Ciaone.

Il 23 giugno dalle 18 alle 20 stornelli in Funicolare (andata e ritorno. Alle 19 conferenza sulla Funicolare di Montenero a cura associazione G. Borsi con relatore Carlo Adorni. Cena alle 20,30 con stoccafisso e baccalà in tutte le salse. Alle 21,30 commemorazione dei grandi artisti vernacolari con Fulvio Pacitto, Giovanni Franco, Rossana Fatighenti.

La Funicolare funzionerà fino alle ore 24.00 per poter godere comodamente delle atmosfere delle due piazze, si consiglia di parcheggiare nell’ampio parcheggio del piazzale Giovanni XIII.

I Monteneresi vi aspettano.

