Grande Giove Aps accredita dal Ministero della Cultura per l’Art Bonus

Un bel riconoscimento per Grande Giove Aps, l’associazione livornese capitanata dall’attore e autore Stefano Santomauro che dal 2025 è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura come ente accreditato per accedere all’Art Bonus. Grande Giove Aps nasce ufficialmente nel 2021 dopo oltre 10 anni di produzione e distribuzione teatrale. Diretta dall’attore e autore Stefano Santomauro, Grande Giove Aps ha come obiettivo quello di poter parlare dell’attualità con il sorriso. Grazie ad un team di educatori, attori, grafici e professionisti nel campo delle arti, l’Associazione ha prodotto e distribuito spettacoli comici in grado di arrivare ad un grande pubblico con un successo di critica importante. Gli show comici “Like”, “Happy Days” e “God Save The Sex” sono stati selezionati nei più importanti festival nazionale registrano il tutto esaurito ad ogni stagione teatrale. Dal 2017 oltre 70.000 spettatori hanno assistito alle produzioni di Grande Giove Aps e circa 11.000 studenti e docenti. Grande Giove Aps, inoltre, dal 2022 organizza e produce il Sulla Felicità Festival, una manifestazione evento che intende parlare di felicità attraverso le arti e che nel 2026 raggiungerà la quinta edizione. Il Festival, unico in Italia, è patrocinato dalla Regione Toscana e compartecipato dal Comune di Livorno con un main sponsor storico come Castagneto Banca 1910.