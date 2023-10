Grande successo per il fine settimana a Capraia

Grande successo di partecipazione all'isola di Capraia in occasione della Festa di fine estate organizzata dalla Confcommercio di Livorno in concomitanza con la Festa della Birra di Mare

Il weekend di promozione delle birre artigianali di mare ha coinvolto, oltre ai birrifici isolani, i birrifici elbani e rosignanesi invitati per l’occasione, con grande affluenza di visitatori anche grazie alla concomitanza con la Festa di fine estate Confcommercio. Il vice presidente Confcommercio Livorno, nonché isolano d’adozione Daniele Bartolozzi, commenta: “L’organizzazione di eventi in Capraia è sempre un successo grazie al grande entusiasmo e impregno degli imprenditori, alla collaborazione perfetta con il Comune e gli enti di promozione, e alla risposta dei tanti turisti affezionati. A grande richiesta, dopo gli spettacoli degli scorsi anni, Confcommercio ha convocato il gruppo Tanzania Acrobatic Show composto da 7 giovani atleti, che ha affascinato gli spettatori ed incantato i bambini con mirabolanti acrobazie”. Si è creata un’atmosfera di festa condivisa, tanto che gli artisti hanno continuato a danzare ben oltre la fine dell’esibizione insieme a spettatori grandi e piccoli, in un crescendo di musica e balli lungo tutto il molo.

