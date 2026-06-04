Grande successo per Io non ho paura 2, oltre 300 studenti all’evento finale

Foto Giulia Barini

Applausi per i cortometraggi, emozione in sala e grande partecipazione alla masterclass dell'attore Paolo Cioni. Si è concluso al Cinema 4 Mori il progetto di educazione all’immagine che nel corso di questo anno scolastico ha coinvolto oltre mille studenti delle scuole di Livorno e provincia

Al Cinema 4 Mori si è svolto l’evento conclusivo di “Io non ho paura 2 – Le paure vinte in sala – storie senza confini“, il progetto di educazione all’immagine che nel corso di questo anno scolastico ha coinvolto oltre mille studenti delle scuole di Livorno e provincia. Il progetto è stato realizzato nell’ambito del CIPS (Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola), promossa dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per l’anno scolastico 2025-2026. Una platea composta da studenti di ogni età, dall’infanzia alle superiori, da insegnanti, educatori e rappresentanti delle istituzioni, ha avuto l’occasione di vedere sul grande schermo i risultati dei laboratori sperimentali che si sono tenuti da gennaio a maggio: i prodotti audiovisivi realizzati insieme a professionisti del cinema, formatori del progetto quali I Licaoni Digital Studio (Francesca Detti e Alessandro Izzo), l’operatrice di educazione visiva Livia Giunti e le operatrici didattiche di Cooperativa Itinera. Erano presenti classi delle scuole di Infanzia La Giostra, La Rosa e Bimbi Allegri, classi delle primarie Bartolena e Don Angeli, classi dell’Istituto superiore Marco Polo di Cecina ed una classe dell’Istituto Niccolini-Palli di Livorno.

Ad aprire l’iniziativa sono stati i saluti istituzionali del Comune di Livorno con la presenza di Silvia Bartoli, Responsabile Sistemi Scolastici Integrati, che ha sottolineato il valore educativo e culturale di questa esperienza capace, di mettere in dialogo scuola, territorio e linguaggi contemporanei. Valentina La Salvia, responsabile scientifica del progetto per la Cooperativa Itinera, ha poi raccontato le attività svolte e presentato tutti i formatori e coloro che hanno realizzato il progetto. Il pubblico ha quindi assistito a un intenso percorso di visione che ha raccontato il lavoro svolto nei diversi ordini scolastici. Ad aprire le proiezioni sono stati i più piccoli, con i risultati del laboratorio “Chi è di scena” a cura di Coop. Itinera, seguiti dagli elaborati delle scuole primarie raccolti nel progetto “Custodi di storie”, realizzato sotto la guida di Livia Giunti. Grande divertimento ha suscitato “Io non ho paura – Totale 01”, realizzato con le scuole secondarie di primo grado nell’ambito del percorso “C’era una volta Ejzenstejn”. Particolarmente significativa la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie, protagonisti di una serie di produzioni audiovisive che hanno mostrato competenze narrative, tecniche e artistiche sviluppate nel corso dei laboratori: il lavoro collettivo “Io non ho paura – Totale”, frutto del laboratorio “C’era una volta una troupe” condotto da I Licaoni con gli studenti dell’Istituto Marco Polo di Cecina che ha visto la riproposizione di celebri scene di film da Psyco a Kill Bill, da Il Grande Lebowski al Padrino; ed il cortometraggio “La tribù degli adolescenti”, realizzato dagli studenti della classe 3B ECOS del Liceo Niccolini-Palli di Livorno nell’ambito del laboratorio “Il cinema della realtà”, che ha offerto uno sguardo autentico e sensibile sul mondo degli adolescenti, suscitando interesse e riflessioni tra il pubblico presente. Uno dei momenti più significativi della mattinata è stato il collegamento con Bruno Zambardino, referente nazionale del CIPS, Piano Cinema e Immagini per la Scuola, presso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, che ha evidenziato come iniziative di questo tipo rappresentino un esempio virtuoso di educazione all’immagine e di cittadinanza culturale.

A chiudere la manifestazione è stata la masterclass dell’attore Paolo Cioni, ospite d’onore dell’evento. Con disponibilità e ironia, l’attore ha dialogato con gli studenti raccontando il proprio percorso professionale e condividendo esperienze legate al cinema, al teatro e al mestiere dell’attore. Numerosi gli interventi dei ragazzi, protagonisti di un confronto vivace che ha confermato il forte coinvolgimento generato dal progetto. La conclusione dei lavori, affidata a Michela Vianelli, responsabile del coordinamento didattico della Cooperativa Itinera, ha rappresentato anche l’occasione per ringraziare scuole, docenti, formatori, partner istituzionali e famiglie che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Con questa seconda edizione, il progetto “Io non ho paura – le paure vinte in sala“ conferma la propria capacità di trasformare il cinema in uno strumento educativo capace di stimolare creatività, spirito critico e partecipazione. Un percorso che, attraverso il racconto delle paure e delle emozioni, ha dato voce a centinaia di ragazze e ragazzi, rendendoli autori e protagonisti delle proprie storie. Per scoprire il progetto ed i cortometraggi realizzati: iononhopaura.com.

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