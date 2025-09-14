Grande successo per la prima edizione del Trofeo Piccolo Pescatore

Grande successo per la prima edizione del Trofeo Piccolo Pescatore, gara di pesca per bambini fino a 13 anni organizzata dal Circolo della Pesca e della Nautica di Ardenza, una gara FIPSAS a tutti gli effetti nella quale oltre 50 piccoli atleti si sono dati battaglia sinc all’ultima preda. Valerio Delfino, esperto pescatore, ha organizzato assieme e con l’aiuto dei soci e del consiglio direttivo del circolo, con scrupolo e passione, ogni dettaglio della manifestazione riuscendo a coinvolgere un bellissimo gruppo di ragazzi con i loro genitori oltre a due classi delle scuole Fermi con le loro insegnanti. (Per coloro che sono interessati Valerio a febbraio e marzo terrà un corso gratuito per ragazzi sino a 15 anni che si vogliono avvicinare a questo sport nella sede del Moletto di Ardenza (7/28 Febbraio e 21 Marzo Ore 10- 11.30). Il Primo Trofeo Piccolo Pescatore si e concluso con Gregorio, Nicola e Pietro sul podio premiati dai soci del moletto di Ardenza e dal giudice FIPSAS sulle note suonate dal piccolo grande dj Tommaso e dopo… merenda per tutti. Adesso al Moletto attendono con trepidazione ilp rimo Trofeo “Emilio Mugnai”, gara di pesca di traina costiera che si terrà il 21 settembre e per la quale auspicano altrettanta partecipazione ed una sana competizione tra sportivi (iscrizioni gratuite e regolamento in sede tutte le mattine esclusa la domenica).

