Grandi personaggi livornesi, ciclo di incontri a Palazzo Granducale

Immagine tratta dalla pagina Fb leonettocappiello1875

Quattro appuntamenti tra arte, personaggi e identità livornese. Si parte il 15 ottobre con Leonetto Cappiello, il genio dei manifesti pubblicitari che portò nel mondo anche l’immagine dei Bagni Pancaldi

Il 15 ottobre, alle ore 16.30, nella sala C.A. Ciampi di Palazzo Granducale, prende il via un ciclo di incontri dedicato a personaggi e eventi che hanno fatto la storia di Livorno. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio della Provincia, nasce da un’idea di Marco Rossi, scrittore e divulgatore, segretario dell’Associazione Livornese di Storia, Lettere e Arti, che sarà anche il relatore di tutti gli incontri. L’ appuntamento del 15 ottobre è dedicato a Leonetto Cappiello, maestro e innovatore dell’arte della cartellonistica pubblicitaria. Attraverso una disamina della carriera del grande illustratore, l’incontro spazierà dagli esordi, con il primo manifesto di una stagione balneare, dedicato ai bagni Pancaldi di Livorno, ad una carrellata sui tanti personaggi colorati e pieni di vita delle pubblicità, che hanno reso lo stile di Cappiello inconfondibile e riconosciuto nel mondo. A seguire, il 19 novembre, l’incontro sulla figura di Federico Caprilli, artefice di una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’ippica. Giovedì 3 dicembre, l’appuntamento sarà incentrato sull’ebraismo livornese, come componente sociale di una città in divenire, che trova nella multiculturalità e la tolleranza il suo principale fattore di sviluppo. L’ultimo incontro del 2026 è in programma il 17 dicembre con un tema particolare: quanto la storia di Livorno sia poco nota ai suoi abitanti. Gli incontri riprenderanno nell’anno nuovo con altri quattro appuntamenti dedicati all’arte pittorica su temi particolari come la caccia senza armi da fuoco e la violenza contro le donne. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 16.30. Marco Rossi è stato uno dei primi informatici d’Italia e ha alle spalle una lunga carriera manageriale in giro per il mondo. Scrittore e divulgatore, oltre ad essere segretario dell’Associazione Livornese di Storia Lettere ed Arti, ha insegnato Storia dell’Arte all’Università della terza Età. Suoi articoli sui personaggi livornesi sono stati pubblicati su Livorno Non Stop e Il Centro e sullo stesso tema ha tenuto numerose conferenze anche per il Comune di Livorno.

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