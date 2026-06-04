Graziano Romani e Moll Flanders Band in concerto alle Botteghe 2.0

Una serata all'insegna della buona musica, della convivialità e delle atmosfere rock d'autore attende il pubblico venerdì 5 giugno presso Botteghe 2.0, in Piazza dei Domenicani 20 a Livorno

Una serata all’insegna della buona musica, della convivialità e delle atmosfere rock d’autore attende il pubblico venerdì 5 giugno presso Botteghe 2.0, in Piazza dei Domenicani 20 a Livorno.

L’evento, organizzato da Claps Eventi, vedrà protagonista Graziano Romani, tour 2026 ” Looking Ahed”, Graziano tra le voci più apprezzate del panorama rock italiano, vanta collaborazioni come Elio e le Storie Rese, i Gang, Massimo Riva ,Augusto Daolio e altri , Willie Nile, Chris Spedding, Robert Gordon, Buddy Miles e Andy White.

In questa performance sarà accompagnato dai Moll Flanders Band alla batteria Piero Ciantelli, alla chitarra Alessandro de Fusco, al basso Matteo Niccolini per uno spettacolo ricco di energia, passione e grandi interpretazioni.

La serata prenderà il via alle ore 20.00 con la cena, offrendo agli ospiti l’occasione di trascorrere una piacevole serata tra gusto e intrattenimento. A seguire, dalle ore 22.30, inizierà il concerto che vedrà protagonista uno degli artisti più autentici della musica italiana Graziano Romani capace di conquistare il pubblico con la sua voce intensa e il suo repertorio che spazia tra rock, Blues e cantautorato.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per gli amanti della musica dal vivo e per tutti coloro che desiderano vivere una serata diversa nel cuore della città. L’iniziativa conferma inoltre l’impegno di Claps Eventi nella promozione di appuntamenti culturali e musicali di qualità sul territorio livornese.

L’ingresso è consentito con consumazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è consigliato contattare direttamente Le Botte4ghe 2.0 al 346.6217884.

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