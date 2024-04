Green community: il progetto PNRR per lo sviluppo sostenibile della Costa degli Etruschi

Nasce Green Community Costa degli Etruschi finanziato dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica del PNRR, per un importo complessivo di € 4.300.000. Le Green Communities sono definite comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono. I 16 interventi che compongono il progetto dell’Ambito costa degli etruschi, riescono ad affrontare al meglio la sfida dell’utilizzo efficiente e rispettoso delle risorse dell’ambiente e del territorio, affrontando in primis il tema della sufficienza e sostenibilità energetica e idrica, per poi raggiungere l’obiettivo del consolidamento della competitività del territorio della Green Community, nel quale produzioni tipiche rispettose dell’ambiente si legano al turismo quale driver economico di crescente rilevanza. L’Ambito Costa degli Etruschi organizza due giornate per illustrare il progetto nato per supportare lo sviluppo sostenibile del territorio e favorire un uso innovativo delle risorse naturali. che vogliono usufruire delle loro risorse naturali in modo equilibrato. Martedì 9 aprile a Castello Pasquini di Castiglioncello, i lavori dell’evento organizzato dal comune capofila dell’Ambito, Castagneto Carducci, si apriranno alle 14,30 con i saluti di Licia Montagnani, vicesindaca del comune di Rosignano Marittimo, a cui seguirà l’intervento di Cristiano Pullini, assessore del Comune di Castagneto Carducci, capofila dell’Ambito Costa degli Etruschi che avrà il compito di illustrare brevemente il progetto Green Community Costa degli Etruschi. Alle 15,00 Irene Nicotra responsabile Servizio pianificazione e politiche europee della provincia di Livorno illustrerà “Il ruolo della Provincia di Livorno e del SAPE nel progetto Green Community. Il contributo al PUMS di Area Vasta ai servizi di mobilità sostenibile”. A seguire, alle ore 15.30, Massimiliano Volpi di Tecnopiani parlerà delle “Nuove forme di produzione e gestione energetica e delle altre risorse territoriali” e alle 16,00 Angela Zinnai del dipartimento scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università di Pisa, che parlerà della “Gestione di biomasse vegetali e innovazione in agricoltura”. Alle 16,30 Marco Pavoletti, coordinatore Progetto Ambito Costa degli Etruschi e Laura Giuliano della cooperativa Itinera (Progetti e ricerche), interverranno sul tema “ Verso un turismo sostenibile nella Costa degli Etruschi”. L’ultimo intervento, alle 17,00 prima del dibattito aperto ai partecipanti, sarà di Ivo Tartaglia (Tecnopiani) su “Tipologia e distribuzione territoriale degli interventi Green Community: un esempio di approccio strategico ad una governance territoriale integrata”. Il giorno successivo, mercoledì 10 aprile, si terrà l’evento di lancio “Green community viaggia a ritmo della natura” organizzato dalla coop. Itinera su incarico dell’ambito e dedicato a una specifica azione del progetto generale centrata sulla sostenibilità dei prodotti e servizi turistici della Costa degli Etruschi e sul marketing territoriale. L’intervento prevede la realizzazione di prodotti ecoturistici a partire da una mappatura di esperienze e prodotti turistici di eccellenza (dal punto di vista eno-gastronomico, culturale/museale, sportivo, naturalistico-ambientale, balneare, artigianale e legato ad eventi tipici), e attraverso la co-progettazione e condivisione di un manifesto dei valori e di un disciplinare, la qualificazione di prodotti Green Community. Sarà creato inoltre un network di tour operator che agiscono in ambito internazionale al fine della promo-commercializzazione dell’offerta turistica Green Community Costa degli Etruschi. Dalle ore 10.00 alle 16.00 sempre a Castello Pasquini di Castiglioncello (LI), dopo i saluti istituzionali del Comune di Castagneto Carducci, Capofila Ambito Turistico Costa degli Etruschi, Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica, interverrà sul tema “Verso un Turismo Sostenibile in Toscana” a seguire Lidia Bai, Presidente del Parco parlerà di “Ecoturismo e Carta Europea per il Turismo Sostenibile, Parco nazionale delle Colline Metallifere”, quindi la parola passerà a Laura Giuliano della Coop. Itinera che illustrerà i “Prodotti e servizi turistici della Green Community”. La mattinata si concluderà con l’intervento di Marco Pavoletti, coordinatore dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, che spiegherà il percorso “Da Green Community a Green Destination”. La mattinata si concluderà con una degustazione prodotti tipici, per proseguire nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00 con i focus degli operatoril pomeriggio sarà dedicato ai focus con gli operatori del settore turistico e agroalimentare, attraverso i contributi di professionalità specifiche del settore turistico e della sostenibilità come Rainer Toshikazu Winter, Angela Tendas del TO Greener Vibes e i consulenti per le qualificazioni delle esperienze turistiche Studio Baglioni e Poponcini. Concluderanno l’incontro i TO della DMC Costa degli Etruschi Visit Mondo e Italia Highlights e il team che ha lavorato al Challenge Be a Meraviglia con l’esperienza “Tracce Silenti”.

Per partecipare all’evento è possibile prenotarsi scrivendo a [email protected]

