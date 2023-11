Gruppi di Lettura alla biblioteca del Vespucci-Colombo

Primi incontri: il 21 novembre alle 18 per i grandi e il 22 novembre alle 16 per gli studenti. Per informazione e adesioni scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]

Nella biblioteca del Vespucci-Colombo stanno per partire i Gruppi di Lettura, per adulti e ragazzi, aperti alla cittadinanza e gratuiti – un’occasione per riscoprire il piacere della lettura insieme, ad alta voce, di confrontarsi e scambiarsi emozioni e pensieri.

Ci saranno due incontri mensili:

– Gruppo di lettura Fulvia rivolto agli studenti e alle studentesse di tutti gli istituti secondari della città e

– Gruppo di lettura Milton rivolto ad un pubblico adulto – ed anche qui chiunque lo desideri può partecipare.

L’idea è quella di condividere letture, confrontarsi sui vari autori, leggere ad alta voce durante gli incontri per accendere nuove idee e passioni.

Come l’anno scorso ci sarà anche la possibilità di incontrare alcuni autori, magari durante le presentazioni dei libri organizzate dalla nostra scuola.

Gli incontri saranno pomeridiani e avverranno presso la nostra biblioteca e/o l’aula magna, gli orari saranno alle ore 16 per i ragazzi e alle 18 per gli adulti.

