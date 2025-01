Gruppo di Lettura “Milton”, giovedì al Vespucci-Colombo si parla di “Fratelli”

Proseguono gli appuntamenti mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì. Il prossimo appuntamento si terrà giovedì 23 gennaio, alle ore 18, presso l’Aula Magna della sede dell’Istituto scolastico in Via Chiarini, 1.

Il libro selezionato per questo mese dai componenti del gruppo è “Fratelli” di Brigitte Reimann, per la traduzione dal tedesco a cura di Monica Pesetti, edito nel 2024 da Neri Pozzi Editore nella versione integrale.

La protagonista del romanzo è una giovane pittrice, Elisabeth, alter ego dell’autrice. Nell’aprile del 1961 (il Muro sarà eretto, in una sola notte, quattro mesi più tardi), durante un pranzo di famiglia, la ragazza apprende che il fratello Uli, amatissimo, è pronto a lasciare l’Est dove non vede alcun futuro. Elisabeth oltre a dipingere lavora anche in fabbrica, crede nello Stato socialista glorioso ed egualitario e ha poco tempo per convincere Uli a desistere dal suo proposito. Su Elisabeth e Uli incombono non solo gli spettri gemelli della paura e dell’opportunità, ma anche l’ombra del fratello maggiore Konrad, che ha già “tradito” fuggendo in Occidente.

La prosa di Brigitte Reimann mette in risalto lo scontro tra idealismo e repressione, lealtà familiare e desiderio di autonomia e, prendendo spunto dalla Germania divisa, approfondisce il tema dei conflitti umani. In una porzione del testo, l’autrice scrive: “All’improvviso mi ritrovai di fronte al cartello che indicava il confine di settore. Solo un semplice cartello, solo una semplice strada lastricata, nessuna trincea, nessuna rete di filo spinato; si poteva passeggiare da un settore all’altro, e la gente lo faceva, il loro viso non era triste e non era arrabbiato (…). Mi bloccai, mi girava la testa. In quel momento capii il significato dell’espressione: la Germania divisa.”

L’ingresso al Gruppo di Lettura è libero ed è rivolto a tutta la cittadinanza. Per partecipare non importa aver letto il libro, l’intento è quello di confrontarsi sui temi, sulla scrittura, sugli autori e su opere analoghe a quella selezionata attraverso discussioni, riflessioni e letture ad alta voce, in modo che la lettura costituisca un momento di condivisione e di riflessione.

Per informazioni e adesioni: [email protected]

