Gruppo di Lettura “Milton”. Il libro “Americanah” di Chimamanda Ngozi Adichie

Lunedì 28 aprile alle ore 18.00 presso la sede dell'Istituto Vespucci - Colombo, Via Chiarini 1, nuovo incontro con il Gruppo di Lettura "Milton". Il libro del mese scelto dal gruppo è "Americanah" di Chimamanda Ngozi Adichie

Dopo essere stati in Messico con Guadalupe Nettel e Juan Rulfo, in Germania con Brigitte Reimann, in Giappone con Laura Imai Messina, in Austria con Stefan Zweig, abbiamo deciso di volare verso la Nigeria con Chimamanda Ngozi Adichie.

Per partecipare non importa aver letto il libro, è sufficiente il desiderio di confrontarsi sui temi, sulla scrittura, sugli autori e sulle opere attraverso discussioni e letture ad alta voce, in modo che la lettura costituisca un momento di condivisione e di riflessione.

