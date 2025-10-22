Speciale Halloween al Museo di Storia Naturale

Pochi posti disponibili, acquisto del biglietto online tramite il link che trovate in fondo all'articolo. Appuntamento domenica 26 ottobre ore 16.00 con delle creature da brr…ivido!

Domenica 26 ottobre ore 16.00 un nuovo appuntamento del programma Giocando d’impara, calendario di appuntamenti per bambini e famiglie promosso dal Museo di storia Naturale in via Roma in collaborazione con coop. Itinera. Verrà proposta una visita guidata davvero unica e speciale alla mostra attualmente allestita negli spazi del Museo dal titolo “Creature Fantastiche”. Un viaggio affascinante attraverso epoche e culture per scoprire le creature mitologiche più misteriose: dai draghi sputafuoco ai grifoni maestosi, dalle sirene ammaliatrici ai centauri saggi, un’occasione unica per ammirare da vicino sculture dettagliate e realistiche a grandezza naturale di queste creature leggendarie. Immergiamoci nella leggenda sulle tracce di draghi, lupi mannari, vampiri per costruire al termine del percorso la creatura da brivido.

Appuntamento per adulti e bambini 6-9 anni

Obbligatoria la presenza di 1 adulto con 1 o 2 bambini massimo a suo carico

Acquisto del biglietto online https://itinera.link/giocando

Pochi posti disponibili.

Informazioni

Segreteria didattica museo da lunedì a venerdì ore 09.00–13.00

tel. 0586 266 711 e‑mail [email protected]

