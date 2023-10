Halloween al The Cage con GilozzFest e in Fortezza con Monster Invasion

Torna a grande richiesta la festa più metallara della Toscana per festeggiare la spaventosa notte di Halloween, il GliozzFest, che si ispira nel nome all’Ozzfest americano di Ozzy e Sharon Osbourne. In Fortezza Vecchia invece biglietti in esaurimento per l’Halloween Monsters Invasion, l’attesissimo appuntamento targato sCool Party!

Torna a grande richiesta la festa più metallara della Toscana per festeggiare la spaventosa notte di Halloween, il GliozzFest, che si ispira nel nome all’Ozzfest americano di Ozzy e Sharon Osbourne. Ideato dal livornese Giovanni Matteo Gliozzo, il GliozzFest è nato ufficialmente nel 2010 e fino al 2017, anno della sua interruzione, ha sempre riscosso grande successo. Nel 2022, per il 40esimo compleanno del suo ideatore, il GliozzFest era tornato al The Cage con una formula rinnovata che si ripeterà anche quest’anno: un grande concerto rock che vedrà sul palco del teatrino di Villa Corridi membri o ex membri di bands come Tossic, DeathSS, Extrema, Exilia, Freedom Call, 0Kill’s, Scarlet & The Spooky Spiders, Billy Muffler, E.M.S., Vexillum, Unredeemed, Nitro Junkies, Supernaughty, Tasters, Rancho Bizzarro. A seguire, direttamente dalle frequenze di Radiofreccia, la consolle del The Cage sarà tutta di Titania, giovane dj amatissima che porta il caos nel cuore, insieme alla voglia di libertà e di rock’n’roll. L’invito degli organizzatori è presentarsi mascherati, anche se l’unico obbligo è quello di rockeggiare tutta la notte! Apertura porte ore 22:00, biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro, prima consumazione inclusa.

MARTEDÌ 31 OTTOBRE IN FORTEZZA VECCHIA – Biglietti in esaurimento per l’Halloween Monsters Invasion, l’attesissimo appuntamento targato sCool Party! per festeggiare tutti insieme la notte delle streghe e dei vampiri in una cornice davvero suggestiva, a due passi dal mare e dal porto di Livorno. All’interno della Fortezza saranno allestiti due spazi diversi in cui tutti i ragazzi delle scuole superiori potranno scegliere se ballare a ritmo di musica commerciale o urban: in consolle Matteino Dj e Andrea Carpina nella Wall of Death, mentre In the Crypt suoneranno Trouble Kidd e Tommy D. Prima dei dj-set, la serata si aprirà con i live di due artisti livornesi emergenti: Marco Lorenzi, in arte C6, e Nightmare, che si esibiranno sul palco della fortezza. sCool Party! torna a proporre un divertimento alternativo, aperto a tutti, dove non vengono servite bevande alcoliche e dove al centro c’è solo il desiderio di divertirsi e stare insieme senza pregiudizi e barriere (a questo proposito segnaliamo il Progetto Inclusione: grazie alla piattaforma online prenotati.scoolparty.com è possibile richiedere in maniera completamente anonima un ingresso omaggio in caso di difficoltà economiche). L’evento è organizzato da sCool Party!, Associazione Culturale The Cage e Menicagli Pianoforti. Ingresso dalle ore 22:00, prevendita 15 euro.

IL SERVIZIO TAXI – L’accordo tra The Cage e Consorzio Taxi Livorno è stato rinnovato: nelle serate del venerdì e del sabato i “pulmini-taxi” (capienza massima 8 persone) saranno a disposizione per accompagnare i ragazzi dal centro città al The Cage, e viceversa, con un trasporto a prezzo concordato. Da 1 a 4 persone costo totale € 18/20, da 5 a 8 persone costo totale € 24/26 (il prezzo varia se i fruitori del servizio si recano direttamente al parcheggio taxi di Largo Duomo). Per prenotare chiamare al numero 0586/883377.

Condividi: