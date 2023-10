Halloween alle Fonti del Corallo, doppio appuntamento

Saranno due pomeriggi di pauroso divertimento al Centro Commerciale Fonti del Corallo: domenica 29 e martedì 31, dalle 16 alle 19, la galleria del centro di Porta a Terra si vestirà di magia e mistero dedicando due giornate esclusivamente alla festa di Halloween

Saranno due pomeriggi di pauroso divertimento al Centro Commerciale Fonti del Corallo: domenica 29 e martedì 31, dalle 16 alle 19, la galleria del centro di Porta a Terra si vestirà di magia e mistero dedicando due giornate esclusivamente alla festa di Halloween.

Per questa spaventosa celebrazione, il centro commerciale sarà ricco di ragnatele sospese, ragni che pendono dal soffitto, oggetti paurosi, ossa di scheletro e mostri, con personaggi inquietanti che si aggireranno tra i frequentatori del centro. Sin da domenica mattina, dalle 10 alle 12, una streghetta si dedicherà a truccare bambini (ed a richiesta anche adulti) trasformando tutti in creature spaventose. E poi nel pomeriggio, dalle 16, oltre all’angolo del trucco, partirà un “aspettando Halloween”, ovvero il primo appuntamento con l’animazione e la musica, con balli di gruppo, giochi, sfilata di maschere, dolcetti per tutti e proclamazione della maschera più spaventosa.

Dopo l’anteprima di domenica, l’appuntamento sarà per il pomeriggio di martedì 31, sempre dalle 16 alle 19, quando streghe e figuranti imperverseranno tra negozi e angoli della galleria pronti a creare con simpatia (ma senza risultare troppo invadenti) una atmosfera di paura; ci sarà la “dance horror show”, con la quale piccole streghette e mostri potranno scatenarsi e sarà in piena attività l’immancabile angolo del “truccabimbi”, con le streghe truccatrici in grado di rendere mostruosamente belli e divertenti tutti i bambini partecipanti all’evento. Quindi sfilata di maschere, giochi e “dolcetti o scherzetti” a volontà.

Condividi: