Halloween alle Fonti del Corallo

Per due giorni Fonti del Corallo si immergeranno in una ambientazione di magia e mistero, con la hall del centro commerciale riempita di mostri, streghe e ragni, oggetti paurosi animati, ragnatele che pendono dal soffitto, oltre a personaggi inquietanti che si aggireranno tra i frequentatori della Galleria. Saranno sostanzialmente due giorni di pauroso divertimento in pieno stile Halloween venerdi e sabato prossimi alla Galleria di Porta a terra: non solo il 31 ottobre, ma anche il 1 novembre, dalle 16 alle 19, con un programma di eventi particolarmente dedicato ai bambini. L’inizio ufficiale dei macabri festeggiamenti è previsto per le 16 di venerdi, ma già una mezz’ora prima nello spazio Face Painting le streghette si dedicheranno a truccare bambini (ed a richiesta anche adulti) trasformando tutti in creature spaventose. In questo primo appuntamento con Halloween tutte le maschere presenti saranno chiamate a sfilare sul palco e le più originali o terrificanti saranno premiate con zucche colme di dolcetti. Dolci, caramelle, cioccolatini non mancheranno però per tutti i partecipanti alla festa, che saranno anche protagonisti di una parata per tutto il centro. Quindi, mentre streghe e figuranti imperverseranno tra negozi e angoli della galleria pronti a creare con simpatia (ma senza risultare troppo invadenti) una atmosfera di paura, sarà attiva la “dance horror show”, con la quale i piccoli mostri avranno modo di scatenarsi, tra musica e giochi, guidati da animatori-performer. Particolari coreografie saranno messe ìn scena dai piccoli mostri della scuola Livorno Danza-Maestra Filippi”. Al pomeriggio del 31 seguirà la replica il giorno successivo, 1 novembre, con il “truccabimbi” che sarà attivo sin dalla mattina dalle 10,30 alle 12,30 (proseguirà poi il pomeriggio dalle 16 alle 18,30); sarà questo un nuovo appuntamento dolcemente pauroso con musica, animazione, dolci e giochi a volontà e con la partecipazione di giovani streghette cantanti.

