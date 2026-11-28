Händel in Toscana, ultimo concerto di Hortus Harmonicus

Domenica 29 novembre al Museo della Città un concerto dedicato al giovane compositore e al suo incontro con la grande tradizione musicale italiana

Cosa sarà accaduto quando un giovane compositore come Georg Friedrich Händel, destinato a diventare uno dei più grandi protagonisti della storia della musica, arrivò in Italia nei primi anni del Settecento ed incontrò una tradizione musicale già ricca e prestigiosa? È da questa domanda che prenderà vita il concerto “Händel in Toscana – Firenze, 1706”, in programma domenica 29 novembre alle ore 17.30 al Museo della Città – Chiesa del Luogo Pio, nell’ambito della seconda edizione del Festival di Musica Barocca Hortus Harmonicus (ingresso gratuito fino esaurimento posti).

Protagonisti saranno i Solisti dell’Orchestra Barocca di Bologna Gloria Ferro soprano, Gilberto Ceranto violino, Caterina Colelli violoncello e Anna Cortini, clavicembalo: “Il giovane compositore sàssonne, appena ventunenne ma già ben sicuro di sé – spiegano gli organizzatori – giunse in Italia e ovunque si fermasse venne accolto con tutti gli onori; era l’astro nascente della nuova musica e portava con sé una ventata di espressività e potenza che scuoteva dalle fondamenta le apollinee certezze di musicisti allora famosi. Con questo concerto incontreremo il giovane Händel durante il suo passaggio in Toscana e ci faremo travolgere ancora una volta dalla sua incredibile forza musicale”.

Il concerto riporterà così l’ascoltatore proprio a quell’anno, il 1706, per far respirare l’atmosfera musicale che si sarebbe potuta incontrare alla corte medicea del tempo e scoprire come Händel seppe confrontarsi con i grandi maestri che l’animavano, da Arcangelo Corelli ad Alessandro Scarlatti, fino al fiorentino Antonio Veracini. Un incontro di stili, sensibilità e personalità artistiche diverse, nel quale Händel cominciò a trasformare le influenze italiane in un linguaggio musicale del tutto personale.

Tra sonate strumentali, arie d’opera e cantate, il programma evidenzierà tutta la straordinaria vitalità di una musica capace di alternare eleganza, virtuosismo, passione e teatralità, perché anche nelle pagine più intime e raccolte, il giovane Händel sapeva già raccontare emozioni, desideri e contraddizioni dell’animo umano con una forza espressiva sorprendente.

Un’occasione per avvicinarsi alla musica barocca attraverso un racconto coinvolgente e per incontrare da vicino il genio di Händel prima della sua consacrazione europea, attraverso l’esecuzione di un ensemble specialista di questo repertorio così ricco di fascino.

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