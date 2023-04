Hangar Creativi. Disastri, lab gratuito, aperto e democratico

Quest’anno lo spettacolo del laboratorio “Disastri” si svolgerà per due giorni all’interno degli Hangar Creativi ad ingresso gratuito il 21 e 22 aprile. Per info: [email protected]

Il 21 e 22 aprile alle 21.30 nella splendida cornice degli Hangar Creativi di via Carlo Meyer via a Disastri. Laboratorio Aperto e Democratico – NTC a cura di Francesco Cortoni e Alessia Cespuglio. Questo laboratorio è arrivato alla suo ottavo spettacolo, ed è ormai un appuntamento fisso tra le proposte formative del Nuovo Teatro delle Commedie .

Il laboratorio aperto e democratico è rivolto ad adulti che vogliono fare un’esperienza di teatro partecipato, confrontandosi sia con i linguaggi contemporanei sia con i grandi classici, si svolge una volta a settimana ed è sempre aperto, chiunque può iscriversi anche a laboratorio cominciato.

Quest’anno lo spettacolo del laboratorio “Disastri” si svolgerà per due giorni all’interno degli Hangar Creativi ad ingresso gratuito.

Lo spettacolo riflette con dissacrante ironia sulle condizioni assurde, sociali e misere che una umanità alla deriva deve affrontare.

Disastri si trovano nei supermercati, nelle pagine dei giornali, nelle scuole americane, nei barconi affondati e in quel genio di Danil Charms autore russo dei primi del 900 dal quale abbiamo preso le mosse e che dipinge personaggi e persone surreali ma molto molto familiari.

Chiaramente ogni riferimento a persone esistenti o fatti realmente accaduti è puramente casuale.

“Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – IV edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura”.

Ingresso gratuito.

Per info e iscrizioni: [email protected]

Condividi: