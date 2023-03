“Hangar Creativi. Uno spazio in movimento”, il 19 marzo primo Focus Talk

Il progetto, che ha come capofila l’associazione giovanile “Oltre” di Livorno, è risultato vincitore del bando del Ministero dei Beni Culturali dal titolo “Creative Living Lab”, collocandosi al primo posto in assoluto nella graduatoria composta da 52 realtà artistiche/culturali provenienti da ogni parte d’Italia

Gli Hangar di via Carlo Meyer (sede dell’ex deposito ATL) sono sempre più Creativi e accoglieranno il progetto “Hangar Creativi. Uno spazio in movimento“. Il progetto, che ha come capofila l’associazione giovanile “Oltre” di Livorno, è risultato vincitore del bando del Ministero dei Beni Culturali dal titolo “Creative Living Lab”, collocandosi al primo posto in assoluto nella graduatoria composta da 52 realtà artistiche/culturali provenienti da ogni parte d’Italia con un finanziamento pari a 40 mila euro. Un bando dedicato alla rigenerazione urbana attraverso l’arte e la creatività. Il 19 marzo, l’associazione Oltre, invita tutti i giovani a partecipare all’avvio del progetto GAP (giovani attivisti protagonisti) che ha lo scopo di creare una rete che coinvolga i giovani e con l’obiettivo di raccogliere bisogni e interessi, attraverso l’aggregazione e la cooperazione. Il 19 marzo parleremo dei giovani e l’incertezza del futuro, argomento che accomuna tutti in nostri coetanei. L’evento è organizzato da Giulia Ghirlanda (presidente Oltre), Adina Anghel (vicepresidente Oltre), Matteo Brenna (segretario Oltre). Saranno presenti anche due giovani psicologi: Paolo Mirri (psicologo e psicoterapeuta) e Michele Gnoffo (psicologo), i quali daranno supporto ai giovani e aiuteranno nello svolgimento del Focus Talk.

Il progetto GAP prevede 4 Focus Talk distribuiti nei prossimi mesi e con l’obiettivo conclusivo di creare un Festival di tre giornate durante le quali i giovani potranno esprimere le loro doti artistiche.

Per prepararci al meglio, l’associazione Oltre ha voluto creare un questionario preliminare al primo incontro collaborando con la realtà Simurg Ricerche di Livorno. Il motivo di questo questionario sarà quello di ampliare la nostra rete, intercettare più giovani, capire bisogni e problemi che i nostri coetanei riscontrano a Livorno e capire i potenziali temi e proposte da portare nello spazio Hangar Creativi.

Per questo motivo chiediamo a tutti i giovani di aiutarci rispondendo a questo breve questionario e di diffonderlo il più possibile.

Link questionario: https://www.questionarionline.it/index.php/325878?newtest=Y&lang=it

Grazie per la vostra collaborazione e vi aspettiamo il 19 marzo alle 16:30 agli Hangar!

Il Focus Talk terminerà alle ore 19 e a seguire ci sarà una presentazione della realtà TodoModo, nostra partner del progetto Creative Living Lab. Vi invitiamo a rimanere!

