Hangar Factory, al via il contest per trasformare gli Hangar Creativi

Aperta la call rivolta ad artisti, creativi e collettivi con particolare attenzione agli under 35 e alla collaborazione tra generazioni. Candidature entro il 27 ottobre. I dieci progetti verranno sviluppati e realizzati negli Hangar con il coordinamento e l’accompagnamento di Coop Itinera e Coop Brikke Brakke

Con l’apertura dell’8 ottobre degli Hangar Creativi prende avvio anche Hangar Factory, il contest artistico site specific coordinato e realizzato a cura di Coop Itinera e Coop Brikke Brakke, nell’ambito del progetto di rigenerazione degli ex depositi ATL. La Call for Artist, è rivolta ad artiste, artisti e creativi, con particolare attenzione alla partecipazione di giovani under 35, singolarmente o all’interno di gruppi e collettivi. Saranno particolarmente valorizzate le proposte capaci di favorire il lavoro collettivo e intergenerazionale, mettendo in relazione giovani creativi under 35 con artisti, professionisti e persone appartenenti a generazioni diverse. L’obiettivo è stimolare la nascita di progetti condivisi, innovativi e fortemente legati agli spazi degli Hangar, capaci di mettere insieme esperienze, linguaggi e competenze differenti. Il percorso porterà alla selezione e realizzazione di 10 progetti artistici site specific, che contribuiranno concretamente alla costruzione della nuova identità culturale e visiva degli Hangar Creativi. Non una semplice mostra, dunque, ma un percorso di produzione artistica, sperimentazione e partecipazione, attraverso il quale gli Hangar inizieranno a costruire anche la propria identità. Coop Itinera e Coop Brikke Brakke accompagneranno l’intero percorso, dalla promozione della call ai sopralluoghi, dalla selezione delle proposte al confronto con gli artisti, fino alla fase di produzione, allestimento e presentazione pubblica delle opere.

Un progetto legato agli spazi e alla loro storia

Gli interventi dovranno nascere dal confronto diretto con gli Hangar: con la loro architettura, con la memoria degli ex depositi ATL e con la loro nuova destinazione come luogo culturale, sociale e partecipativo. Il principio centrale è quello dell’arte site specific: opere non semplicemente collocate all’interno degli Hangar, ma concepite in relazione al luogo e capaci di interpretarne storia, trasformazione e futuro. Saranno quindi particolarmente apprezzati i progetti ben contestualizzati, costruiti a partire dalla conoscenza concreta degli spazi e capaci di instaurare una relazione riconoscibile con l’architettura, la memoria, le funzioni e la futura identità degli Hangar Creativi. Potranno essere proposte installazioni, interventi pittorici o scultorei, fotografia, illustrazione, design, arte urbana, sound art, arredi artistici, segnaletica creativa e progetti che uniscano valore estetico e funzione pratica. Particolare attenzione sarà riservata al riuso, al recupero e alla trasformazione dei materiali, alla sostenibilità, alla sperimentazione di linguaggi e tecniche innovative e alla capacità dell’opera di dialogare con la comunità.

Dieci progetti per trasformare gli Hangar

Uno degli elementi caratterizzanti di Hangar Factory è che gli artisti selezionati non entreranno negli spazi soltanto per installare un lavoro già realizzato. Gli Hangar diventeranno un vero laboratorio artistico condiviso: un luogo nel quale progettare, sperimentare, utilizzare e trasformare materiali, costruire, assemblare e confrontarsi con gli altri partecipanti e con i coordinatori del progetto. Al termine della selezione saranno individuati 10 progetti artistici, presentati da singoli artisti, gruppi o collettivi. I dieci progetti verranno quindi sviluppati e realizzati negli Hangar, con il coordinamento e l’accompagnamento di Coop Itinera e Coop Brikke Brakke e con un budget che verrà assegnato.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti:

innovativi e sperimentali;

realmente site specific e ben contestualizzati;

capaci di coinvolgere giovani under 35;

caratterizzati da una dimensione collettiva e intergenerazionale;

in grado di mettere in relazione competenze, linguaggi ed esperienze diverse;

attenti alla sostenibilità, al riuso e al recupero dei materiali;

capaci di dialogare con la comunità e contribuire alla nuova identità degli Hangar.

Le tappe di Hangar Factory

20 e 21 ottobre – Sopralluoghi negli Hangar, ore 16.00-19.00

Gli artisti interessati potranno conoscere direttamente gli spazi, approfondirne caratteristiche e storia, confrontarsi con Coop Itinera e Coop Brikke Brakke e individuare le aree nelle quali sviluppare il proprio intervento.

27 ottobre – Termine per la presentazione delle candidature

Gli artisti, i gruppi e i collettivi dovranno presentare la propria idea progettuale.

3 novembre – Proclamazione dei 10 progetti selezionati

Saranno individuati i 10 progetti artistici che entreranno nella fase di produzione e realizzazione.

La selezione terrà conto della qualità e originalità dell’idea, del carattere innovativo, della relazione con gli spazi, della partecipazione di under 35, della dimensione collettiva e intergenerazionale, della sostenibilità e della fattibilità tecnica.

Dall’idea all’opera

Dopo la selezione inizierà la fase di produzione: i protagonisti dei 10 progetti selezionati entreranno negli Hangar per sviluppare e realizzare le opere, con il coordinamento e l’accompagnamento di Coop Itinera e Coop Brikke Brakke. Il periodo di produzione sarà parte integrante di Hangar Factory: non soltanto preparazione della mostra finale, ma un momento di sperimentazione, confronto, contaminazione tra linguaggi e costruzione collettiva.

27 novembre, ore 17.00 – Inaugurazione della mostra

Saranno presentati alla città i 10 progetti artistici realizzati, attraverso una mostra collettiva site specific negli spazi degli Hangar Creativi.

13 dicembre, ore 17.00 – Evento con presentazione delle opere

20 dicembre, ore 17.00 – Evento con presentazione delle opere

10 gennaio 2027, ore 17.00 – Finissage e restituzione conclusiva del contest

L’arte come parte della trasformazione degli Hangar

Hangar Factory vuole sperimentare un modo diverso di costruire un nuovo luogo culturale. Gli Hangar non vengono immaginati come uno spazio già definito nel quale inserire successivamente attività e opere, ma come un luogo la cui identità viene costruita progressivamente anche attraverso il contributo di chi lo utilizza, lo attraversa e lo interpreta. I 10 progetti artistici realizzati diventeranno così parte concreta di questo processo di trasformazione: dieci interventi capaci di interpretare gli Hangar, raccontarne la memoria e contribuire a immaginarne il futuro. In questo percorso Coop Itinera e Coop Brikke Brakke mettono a disposizione competenze di progettazione culturale, produzione artistica, organizzazione e accompagnamento dei processi creativi, con l’obiettivo di fare di Hangar Factory non soltanto un contest, ma un vero laboratorio di sperimentazione, collaborazione intergenerazionale e costruzione collettiva dell’identità degli Hangar Creativi. Per informazioni: coop Itinera 0586 894563 / 333 2794682 – [email protected]

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