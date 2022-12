“Happy family Happy Christmas”, domenica laboratorio al Museo per tutta la famiglia

Domenica 11 dicembre alle 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, laboratorio creativo, nell'ambito di Giocando s'impara, dedicato alle tradizioni e alle leggende natalizie. Prenotazioni online su https://prenota.itinera.info/didattica/giocando. INFO: 0586.266711

Domenica 11 dicembre, alle 16, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera vi invitano a partecipare ad un divertente pomeriggio dedicato alle Feste e al Natale. “Happy family, Happy Christmas” è un laboratorio creativo pensato per tutta la famiglia dedicato alle tradizioni e alle leggende natalizie legate agli agrumi durante il quale grandi e piccini prepareranno insieme delle decorazioni natalizie a tema arancia. Vi aspettano colori, nastrini e brillantini per decorare con tanta, tanta fantasia! L’attività si rivolge a famiglie con bambini dai 4 anni in su, si richiede la presenza di almeno un adulto per gruppo famiglia. Le prenotazioni vengono prese esclusivamente online al seguente link: https://prenota.itinera.info/didattica/giocando

Per Informazioni

Segreteria didattica museo tel. 0586.266711 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00

Mail: [email protected]

Prenotazioni e costi

prenotazioni e pagamento online

https://prenota.itinera.info/didattica/giocando

costo 6 € a partecipante, sia adulti che bambini.

Ricordiamo che è richiesta la partecipazione di almeno un adulto per gruppo.

