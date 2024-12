Happy Family, Happy Christmas! Laboratorio per famiglie al Museo di Storia

Domenica 15 dicembre alle ore 16:00 il terzo appuntamento di "Giocando s’impara" al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Tutti i partecipanti, grandi e piccini, realizzeranno decorazioni natalizie ispirate al mondo degli animali utilizzando colori, glitter e nastrini. Prenotazioni esclusivamente online al link https://itinera.link/giocando

Domenica 15 dicembre alle ore 16:00 il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno ospiterà il terzo appuntamento del ciclo di eventi per famiglie “Giocando s’impara” coordinato ed organizzato da Cooperativa Itinera. Questo speciale incontro, dal titolo “Creatività – Happy Family, Happy Christmas!“, offrirà un’esperienza unica, un laboratorio creativo, pensato per tutta la famiglia, in cui la magia del Natale incontrerà l’affascinante mondo della scienza. Tutti i partecipanti, grandi e piccini, realizzeranno insieme decorazioni natalizie ispirate al mondo degli animali utilizzando colori, glitter e nastrini. Un’occasione speciale per stimolare la creatività, consolidare i legami familiari e scoprire, in modo divertente e originale, come arte e scienza possano fondersi.

Informazioni utili per partecipare:

Partecipanti: adulti e bambini dai 5 anni in su

Costo: 6 € a partecipante.

Note di partecipazione: ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un genitore; è possibile un massimo di un adulto ogni tre bambini.

Prenotazioni: esclusivamente online al link dedicato https://itinera.link/giocando

Non perdete questa occasione unica di vivere un pomeriggio natalizio all’insegna della curiosità e del divertimento in uno spazio museale completamente rinnovato e ricco di nuove esperienze. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria didattica dal lunedì al venerdì (9:00-13:00):

E-mail: [email protected]

Telefono: 0586.266711

Condividi:

Riproduzione riservata ©