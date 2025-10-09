Harborea cambia data, la 14ª edizione si terrà ad aprile

La quattordicesima edizione di Harborea – Festa delle Piante e dei Giardini d’Oltremare, inizialmente prevista per ottobre 2025, cambia data e si sposta alla primavera del 2026, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile, sempre nella splendida cornice del Parco di Villa Mimbelli a Livorno.

Una decisione importante, frutto di riflessioni maturate nel tempo e dell’ascolto delle numerose proposte ricevute da visitatori, espositori e appassionati che hanno spronato gli organizzatori a raccogliere la sfida del cambiamento, trasformando non solo la collocazione in calendario, ma anche il format stesso della manifestazione, che punterà a offrire uno spazio ancora più ricco e diversificato.

La nuova edizione sarà l’occasione per apprezzare l’esplosione dei colori e dei profumi delle fioriture primaverili e per immergersi nel magico mondo dei giardini, raccontati in tutte le loro sfaccettature: dalla botanica all’arte del paesaggio.

Negli anni, Harborea ha saputo affermarsi come un appuntamento cittadino sempre più atteso, contribuendo a diffondere la passione per la natura, l’amore per il verde e il rispetto per l’ambiente. Un evento che unisce natura, cultura e tradizione in un contesto urbano che guarda con crescente attenzione alla sostenibilità e alla cura del territorio.

L’appuntamento è quindi per aprile 2026, per riscoprire insieme la magia dei giardini in fiore e le tante novità che arricchiranno questa nuova edizione di Harborea.

