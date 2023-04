Haus of Sitrì, Blue Phelix, Emergenza Festival e Ivreatronic. Ecco il weekend del The Cage

Venerdì 28 aprile appuntamento speciale di Haus of Sitrì con il concerto di Blue Phelix, sabato 29 aprile tornano le eliminatorie di Emergenza Festival e domenica 30 aprile arriva a Livorno l'elettronica del collettivo fondato da Cosmo

VENERDÌ 28 APRILE – Serata imperdibile al The Cage, con il grande ritorno di Haus of Sitrì e la prima volta sul palco del teatrino di Villa Corridi di Blue Phelix, l’artista livornese che fece il suo debutto a X-Factor 2020. Per una notte la festa più queer della costa si allargherà oltre la disco, oltre lo spettacolo e oltre le drag, allestendo un vero e proprio concerto: il cantautore livornese sarà accompagnato da una full band tutta labronica e proporrà un repertorio di brani inediti, oltre ai più conosciuti come South Dakota e Mi Ami. Blue Phelix, all’anagrafe Francesco Franco, è nato nel 1998 a Bari ma è livornese d’adozione: dopo l’esperienza a X-Factor è tornato con un nuovo taglio di capelli, un nuovo look e un nuovo sound anni ’80, un po’ tormentato ma anche accattivante e danzereccio. I testi sono profondi e toccanti e parlano dell’amore, dell’inclusività e della speranza che riescono a trasformare in bellezza il duro vissuto quotidiano. Un nuovo inizio, una vera e propria rinascita personale e professionale per un artista che continua a rivendicare la libertà di amarsi senza pregiudizi né inibizioni. Durante la serata di Arcigay ci sarà spazio per l’attivismo: si parlerà di Resistenza ricordando il 25 aprile ma anche la giornata della visibilità che tutte le lesbiche festeggiano il 26 aprile. Come sempre, ad accogliervi troverete le padrone di casa: La Marchesa, Stella Botox, Christine Lacroix, Lalique Chouette e Robyn Folie insieme a Luca Dieci. Ingresso ore 22.00, inizio concerto ore 22.30, a seguire drag-show e, infine, dj-set a cura di Sharon Ops e Matteino Dj. Biglietto intero 10 euro, 8 euro per i tesserati Arcigay.

SABATO 29 APRILE – Siamo arrivati alla quarta e ultima eliminatoria di Emergenza Festival, il contest mondiale organizzato da Emergenza Live Music: da oltre trent’anni l’associazione internazionale offre l’opportunità a band e singoli artisti emergenti di suonare dal vivo nei locali di tutto il mondo e di vincere una produzione professionale, un tour sponsorizzato, strumenti musicali e materiale tecnico. Oltre alla nostra città, il concorso ha toccato altre importanti città italiane, da Roma a Torino, Milano, Genova e Firenze, offrendo a ogni partecipante 25 minuti di live. Questo sabato, sul palco del The Cage si esibiranno Grooviera, Dynamite36, Talleyrand’s Infrared, Christian King, ARIDOPACHI e Aisling. La finale locale si terrà il 20 maggio prossimo, sempre al The Cage. I vincitori delle finali locali andranno poi a suonare per la finale nazionale, ai Magazzini Generali di Milano a fine giugno, e tutti i vincitori delle finali nazionali suoneranno ad agosto alla finale internazionale in Germania, al Taubertal Festival, davanti a un pubblico di ventimila persone. La valutazione dei progetti musicali e il loro percorso a Emergenza Festival sarà affidato al pubblico presente durante tutti i concerti. Le giurie saranno rappresentate da alcune tra le più importanti e conosciute etichette discografiche come Metatron/INRI, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. Il viaggio, il soggiorno e tutte le spese relative alla partecipazione alla finale nazionale e a quella mondiale saranno a carico dell’organizzazione. Apertura porte ore 22.00, inizio concerto ore 22.30. A seguire, come ogni sabato e fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation: in The Cage Trouble Kidd e Gaew, sotto al tendone magico Tommy-D. Costo del biglietto 10 euro, consumazione inclusa.

DOMENICA 30 APRILE – Arriva per la prima volta a Livorno il collettivo Ivreatronic, gruppo di produttori, dj e musicisti di Ivrea che organizza eventi culturali dedicati alla musica elettronica e di cui è fondatore Cosmo. Il progetto nasce nel 2017 con alcune folli serate di musica elettronica nello scantinato di una vineria di Ivrea e si trasforma pian piano in una vera e propria festa itinerante che si muove tra live club, festival, parade e luoghi tradizionalmente molto lontani dalle vibrazioni della musica elettronica: osterie, bar cinesi, mulini e quartieri di periferia. Il sound è un misto di suggestioni esotiche, si va dalle influenze acid e tribali alla bass music e alla techno. Nell’identità del collettivo emergono con chiarezza le radici culturali che contraddistinguono Ivrea, in cui coesistono l’eco della solida e autorevole esperienza di Olivetti e la necessità dionisiaca della festa e della scarica di adrenalina come mezzo per rivendicare la propria libertà. Libertà che ogni anno si materializza nella folle battaglia delle arance, durante il carnevale. Negli anni il collettivo ha dato spazio a molti artisti della zona, pubblicando la loro musica attraverso l’omonima etichetta. Recentemente è nata Nuova Sauna Possibile, sub label con un focus sulla musica ambient e sperimentale. Apertura porte ore 22.00, inizio concerto ore 22.30. Prevendita biglietti su Dice, costo 15 euro.

