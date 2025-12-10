“Ho mal di male”. 30 scarabocchi originali di Maicol&Mirco in mostra

Sabato 13 dicembre, alle 11, Maicol&Mirco sarà presente nei settantametriquadri di via Poggiali a Livorno per raccontare insieme al giornalista Guido Silotto il suo più recente lavoro, “L’Isolo”: non più una raccolta, ma una graphic novel di oltre duecento pagine

In occasione del Premio Ciampi – Città di Livorno 2025, lo Studio di Architettura 70m2 è lieto di ospitare il fumettista e disegnatore italiano Maicol&Mirco, pseudonimo di Michael Rocchetti, autore noto al grande pubblico per i celebri “scarabocchi” su sfondo rosso, nei quali racconta l’esistenza umana attraverso un linguaggio dissacrante, sospeso tra umorismo e pessimismo.

Maicol&Mirco è un artista dallo stile essenziale e di immediata leggibilità, capace di conferire espressività ai propri personaggi anche in assenza di tratti distintivi come occhi, bocca o braccia, che comunicano tra loro attraverso brevi e incisivi dialoghi. Nelle sue tavole non troviamo nulla di superfluo: è un lavoro di sottrazione in cui pieni e vuoti assumono pari valore, testo e immagine si compongono perfettamente per veicolare emozioni, contraddizioni e le fragilità della nostra esistenza.

Attento osservatore della realtà, Maicol&Mirco si distingue per la cifra stilistica inconfondibile dei suoi “scarobocchi”: pagina rossa, segno nero, minimalismo e la parola “fine” costituiscono costanti di questa sua produzione, confluita nel progetto Opera Omnia, attualmente articolato in sette volumi dal titolo onomatopeico (ARGH, SOB, BAH, CRACK, NO!, PFUI, OPS ).

Sabato 13 dicembre, alle 11, Maicol&Mirco sarà presente nei settantametriquadri di via Poggiali a Livorno per raccontare insieme al giornalista Guido Silotto il suo più recente lavoro, “L’Isolo”: non più una raccolta, ma una graphic novel di oltre duecento pagine che parla di un uomo che vive da solo in un’isola minuscola, dove non vi è nulla da scoprire se non pochi elementi essenziali: un cespuglio, una lucertola, ciò che il mare restituisce e ciò che si nasconde sotto la sua superficie. Una pietra, una palma e l’acqua circostante diventano pretesto per esplorare la meraviglia della natura e il senso dell’esistenza. L’Isolo “vive da solo, circondato dal mare” – proprio come tutti noi – e sarà proprio il racconto dell’autore a ricordare che forma ha l’essenziale e come proteggerlo.

All’interno dello studio saranno in mostra 30 tavole originali dell’autore che rimarranno esposte sino al 23 di dicembre. L’evento è in collaborazione con Emergency.

Condividi:

Riproduzione riservata ©