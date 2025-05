Hop Summer Fest, torna il festival dedicato alla birra artigianale

Torna il festival dedicato alla birra artigianale a Livorno, il primo e unico nato in città. L’Hop Summer Fest presenta la sua sesta edizione, che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 maggio all’interno e nella zona esterna del Bad Elf pub, sugli Scali delle Ancore, lungo i canali medicei con vista sulla Fortezza Vecchia e sul tramonto, nella cornice del vecchio quartiere La Venezia di Livorno.

Saranno presenti 6 birrifici artigianali italiani e 3 ospiti da Irlanda, Franconia e Belgio, ognuno con il proprio stand dove sarà possibile parlare direttamente con i produttori facendosi guidare fra le birre artigianali presenti.

La cucina del Bad Elf avrà un menù dedicato con stuzzichini e piatti internazionali con servizio al tavolo, spaziando dalle specialità britanniche, tedesche, al Tex-Mex. Ogni sera ci saranno ospiti del mondo della birra e del food, con incontri e laboratori.

Anche quest’anno l’Hop Summer Fest utilizzerà gli speciali bicchieri di materiale ecosostenibile riutilizzabile con una struttura simile al vetro. L’evento, ad accesso libero, partirà ogni sera dalle ore 18. Questi i Birrifici presenti per la sesta edizione: Birrificio Mostodolce (Vaiano, Prato), Birrificio La Buttiga (Piacenza), Birrificio Degged (Livorno), Birrificio Birrante (Uliveto Terme – PI), Birrificio Toptà (Montecarlo – LU), Birrificio Rethia (Vallelaghi – TN), De Halve Maan (Bruges, Belgio), Hope Beer (Dublino, Irlanda), Spessart Brauerei (Spessart, Franconia, Germania).

Il programma degli eventi che animeranno la tre giorni nel cuore de La Venezia è così articolato: venerdì 23 maggio, alle ore 20 (partecipazione gratuita) appuntamento con “Meet the brewer”, incontro con Wim De Jongh, uno dei fondatori del birrificio Hope Beer di Dublino; a seguire djset con Rey DJ. Sabato 24, sempre alle ore 20, “Meet the Brewer”, incontro a partecipazione gratuita con Roland Dutoit, Export manager della birreria belga De Halve Maan e Oliver Heitjans, direttore generale del birrificio Spessart, Franconia, Germania. A seguire, dalle 21.30 alle 23 saremo in compagnia di Manuel Bellucci, dopo il successo di Robetta Party, con Interviste e Intesa Vincente, nonché il djset di Stefano.

Domenica 25 maggio si partirà alle 17.30 con AperiBirra e Djset a cura di Rey DJ, quindi alle 18.30 via alla Masterclass (3 Finger food abbinati a 3 birre): giocheremo ad abbinare 3 birre artigianali con altrettanti finger food creati dalla Chef del Bad Elf Pub Virginia Sardi. Ognuno con un tema e una tecnica di pairing diversa, per valorizzare al meglio la birra e il cibo. A condurre la Masterclass ci sarà Renato Nesi (docente, consulente, responsabile Unionbirrai Beer Taster Toscana, giudice birrario) con i finger food preparati da Virginia Sardi (cuoca e food blogger, alias Virgy’s Kitcken).

La partecipazione alla Masterclass ha un costo di 8 euro ed è necessaria la prenotazione.

La terza e ultima giornata di Hop Summer Fest 2025 proseguirà in questo modo: alle ore 20 “Meet the brewer”, incontro con Roland Dutoit, Export manager della birreria belga de Halve Maan (partecipazione gratuita); dalle 21.30 alle 23 di nuovo in compagnia di Manuel Bellucci, dopo il successo di Robetta Party, con Interviste e Intesa Vincente; e dalle ore 21 via al djset con Stefano ed Edoardo Gailli.

