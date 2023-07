Horizon 2020, venerdì 14 luglio incontro ai Bottini dell’Olio

Il Consorzio Aretusa invita all'incontro previsto per venerdì 14 luglio alle ore 10.00 alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio. L’evento si svolgerà in presenza nella biblioteca comunale e online al link http://bitly.ws/show/Lcfm

Nel panorama europeo, il Consorzio Aretusa (consorzio no profit costituito da Asa, Solvay Chimica Italia, Termomeccanica Ecologica), insieme all’Università Politecnica delle Marche, West Systems e Consorzio Polo Tecnologico Magona, sono partner nei progetti europei H2020 Ultimate e Aquaspice.

Ultimate mira a generare valore economico e aumentare la sostenibilità migliorando le risorse all’interno del ciclo dell’acqua e promuovendo la simbiosi tra soggetti differenti; Aquaspice invece si propone di preservare le acque potabili favorendo il riutilizzo delle acque reflue negli usi industriali. Con lo scopo di coinvolgere a livello locale e regionale gli stakeholders, sono nate le Community of Practice (CoP), che vedono partecipare rappresentanti dei soggetti operanti nel settore idrico, imprese private, autorità ed enti governativi al fine di condividere esperienze e conoscenze. Giunto al quinto appuntamento, l’evento sarà introdotto dal presidente di Asa, avv. Stefano Taddia a cui faranno seguito gli interventi dell’Ing. Michele Del Corso (presidente del Consorzio Aretusa) insieme all’Ing. Nicolas Dugenetay (Direttore dello Stabilimento di Rosignano e Amministratore Delegato di Solvay Chimica Italia). All’interno dell’incontro verrà illustrato il contributo che il Consorzio Aretusa sta promuovendo a livello ambientale nello scenario europeo. Questo grazie anche al concreto impegno di Solvay per la riduzione dei consumi idrici ad uso industriale, in linea con il progetto One Planet che il Gruppo ha avviato nel 2020 con l’obiettivo di ridurre del 25% i prelievi di acqua dolce. Parimenti, Asa consolida la sua posizione di azienda leader in Toscana nel riuso delle acque reflue per uso agricolo e industriale integrando le migliori pratiche adottate a livello internazionale. Successivamente verrà analizzata la bozza del nuovo DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati, basato sul regolamento europeo EU 741/2020, segnando un passo in avanti per l’Italia da un punto di vista legislativo per la sostenibilità e economia circolare.

Verrà inoltre presentato il modello predittivo della rete fognaria di Cecina e Rosignano, a partire dal modello concettuale SWMM progettato tramite dati reali misurati da sensori installati lungo la rete, e il modello neurale: questo modello ha lo scopo di prevedere la qualità delle acque che entreranno all’impianto Aretusa. Verranno infine illustrati i progetti pilota previsti sull’impianto Aretusa dal progetto Ultimate, per poi analizzare i sistemi digitali e i trattamenti innovativi per recuperare le acque reflue industriali. L’incontro nasce quindi per aggiornare gli stakeholders sulla nuova governance sul riuso delle acque reflue trattate e per condividere le conoscenze maturate a seguito dei progetti europei.

L’evento si terrà il 14 luglio prossimo, in modalità mista:

– In presenza: presso la biblioteca comunale “I bottini dell’olio” di Livorno

– Online: http://bitly.ws/show/Lcfm

