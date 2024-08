Hortus Conclusus, nel giardino del Centro Oami arriva Aniello Parma

L’ingresso sarà gratuito ma è fortemente gradita la prenotazione telefonando la mattina allo 0586-813861 o inviando una mail a [email protected]

Meta-incontro questa settimana in programma all’Hortus Conclusus di Borgo San Jacopo: dopo aver sondato le pieghe delle arti, della fotografia, della psicoanalisi e della filosofia, arriva a Livorno il docente Aniello Parma per un viaggio dentro i segreti dell’hortus.

Nel nostro immaginario il giardino richiama alla memoria un perduto Eden primordiale, un luogo sereno e tranquillo, dove ritrovare il proprio equilibrio iniziale. Il giardino come un’area sicura, circoscritta e conosciuta, come del resto suggerisce l’origine stessa del termine, derivante dal fràncone “gard”: uno spazio racchiuso da mura, ben lontano dal tenebroso bosco o dall’angosciante foresta, bui e indefiniti nei limiti e nelle vie d’uscita. Eppure, il ruolo dell’hortus si è trasformato nei secoli, cambiando più volte vestito. Aniello Parma condurrà i presenti attraverso l’intera storia dell’Hortus Conclusus, luogo dell’anima e del corpo, un tempo annesso alla domus italica, necessario per coltivare i prodotti necessari ai bisogni domestici, e poi via via più ricco di alti alberi ombrosi, cespugli fioriti, siepi aromatiche, giochi d’acqua, meridiane, oggetti d’arte, tanto da cambiare anche il nome e diventare viridarium. Così quello che era stato l’hortus per i romani dei primi secoli della res publica, un posto cioè dove trovare sempre frutti per la propria sussistenza fisica, diventerà un luogo dove ritrovare il proprio spirito, riflettere, dialogare di filosofia o diritto, curare rapporti politici ed economici, intessere alleanze, persino congiurare. Nei nuovi horti dell’èlite senatoria ed equestre, ricca all’inverosimile, ci si aprirà al godimento dei piaceri, dove una natura ricorretta e costruita da artefici capaci, guidati da sapienti topiari provenienti dall’oriente ellenistico, ispirerà nell’animo e nel desiderio. L’hortus diventerà infine strumento per la propaganda politica, con i membri più influenti dell’èlite senatoria che cominceranno ad aprire al pubblico i loro horti privati, per poi tornare pian piano ad essere uno spazio definito, conclusus appunto, dove ritrovare la vera essenza della propria spiritualità, anche attraverso la coltivazione delle erbe officinali, come in quello che diverrà il giardino dei semplici.

Aniello Parma è studioso di storia ed istituzioni del diritto romano ed insegna Epigrafia latina, Storia del diritto medievale e moderno e Storia romana. I suoi interessi di ricerca si concentrano su temi della storia della costituzione romana, del diritto pubblico, dell’epigrafia giuridica latina come fonte diretta per l’approfondimento di problematiche giuridico-sociali del mondo romano.

Pier Giorgio Curti è psicanalista, filosofo e saggista e dirige le strutture O.A.M.I. Livorno.

LA RASSEGNA. A partire dal 20 giugno l’O.A.M.I. di Livorno ha aperto le porte alla città: nello spazio incantato del giardino della struttura, in Borgo San Jacopo 134/A, ha preso il via una rassegna di eventi titolata Hortus Conclusus – un giardino di cultura e intrattenimento per tutti.

L’iniziativa, il cui nome si ispira ai giardini chiusi medievali, simboli di riflessione e crescita, si propone di creare uno spazio aperto di dialogo, apprendimento e condivisione.

I giovedì nel giardino O.A.M.I. regalano alla città conferenze sulla fotografia, sull’arte, sulla filosofia, sulla musica, sul teatro e sulla cultura classica e riuniscono una variegata schiera di professionisti e intellettuali conosciuti e apprezzati: dall’attore comico Paolo Migone al fotografo ed ex assessore alla cultura del Comune di Livorno Serafino Fasulo, dal filosofo e docente di estetica Massimo Carboni all’artista di fama internazionale Gino Sabatini Odoardi, dallo storico di diritto romano Aniello Parma al regista teatrale e insegnante di liceo Lamberto Giannini, per finire con il musicista e musicologo Marco Lenzi e lo stesso direttore scientifico della rassegna e direttore del centro O.A.M.I., lo psicanalista Pier Giorgio Curti.

Una miscela unica di competenze che dà vita a un programma ricco e stimolante, pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e favorire l’integrazione di tutte le componenti della città: «Hortus Conclusus nasce dalla convinzione che la cultura e l’intrattenimento siano potenti strumenti di coesione sociale – afferma Pier Giorgio Curti – vogliamo dimostrare che l’apprendimento può essere divertente e accessibile a tutti, e che le risate condivise possono abbattere barriere».

IL CENTRO. L’O.A.M.I. (Opera assistenza malati impediti) è attiva da decenni sul territorio livornese e offre sostegno alle persone svantaggiate e alle loro famiglie. I servizi offerti, sotto il cappello dell’Asl di Area Vasta, sono la Casa famiglia e il Centro diurno di socializzazione per adulti disabili psichici. È diretta dal dottor Pier Giorgio Curti.

IL PROGRAMMA

Tutti gli incontri si terranno alle 21:30

22 agosto – A proposito dell’Hortus conclusus

Aniello Parma

5 settembre – Le forme del teatro

Lamberto Giannini

12 settembre – Quale musica nell’Hortus conclusus

Marco Lenzi

Hortus Conclusus è un invito a tutti i cittadini di Livorno e non solo: venite a coltivare insieme un giardino di idee, risate e comprensione reciproca.

L’ingresso è gratuito per favorire la partecipazione più ampia possibile.

Per informazioni e/o prenotazioni 0586.813861

