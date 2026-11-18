Hortus Harmonicus risuona al Santuario di Montenero
Venerdì 20 novembre alle 21 il nuovo appuntamento del Festival di Musica barocca con “Luly à la Chapele Royale”. Protagonisti I Musici del Gran Principe, diretti da Samuele Lastrucci, in un percorso tra mottetti, inni mariani e pagine d'organo. Ingresso libero fino a esaurimento posti
Sublimi mottetti, inni mariani, pagine d’organo ed una chiusura sollennissima: si presenta quanto mai suggestivo il nuovo concerto del Festival di Musica barocca Hortus Harmonicus in programma venerdì 20 novembre, alle ore 21 presso il Santuario della Madonna di Montenero (ingresso libero fino esaurimento posti). La serata dal titolo “Luly à la Chapele Royale”, propone un percorso nella musica sacra della Francia di Luigi XIV, ispirato alla pratica musicale della Chapelle Royale ed alla messe quotidianamente ascoltate dal sovrano, nella quale mottetti e interventi dell’organo accompagnavano i diversi momenti della liturgia.
Un ascolto il cui piacere sarà amplificato dalla splendida cornice del Santuario Mariano e dall’esecuzione di una compagine artistica quale I Musici del Gran Principe, la cui voce e suono sono considerati punto di riferimento per l’interpretazione di un intero repertorio che affascina e conquista il pubblico di oggi. Diretti dal loro fondatore, Samuele Lastrucci, specializzato in prassi e concertazione barocca e perfezionatosi nel repertorio francese al Centre de Musique Baroque de Versailles, animeranno un programma al cui centro sono i petits motets di Jean-Baptiste Lully (1632–1687), compositore sovrintendente della musica di Luigi XIV e di cui il M° Lastrucci è protagonista della sua riscoperta in Italia (Dixit Dominus, Laudate pueri Dominum, O dulcissime Domine, Anima Christi, Salve Regina e Domine salvum fac regem). Le composizioni saranno affidate a un ensemble di nove voci femminili e basso continuo, con alternanza di sezioni d’insieme e interventi solistici. La successione musicale seguirà così idealmente i momenti della liturgia — ingresso, salmodia, Offertorio, Elevazione, Comunione e preghiera conclusiva per il sovrano — e sarà completata da una breve lettura teatralizzata da parte dell’attore Charles Di Meglio tratta da un sermone di Jacques-Bénigne Bossuet, uno dei massimi protagonisti dell’oratoria sacra del Grand Siècle. “Pensato specificamente per uno spazio sacro – spiegano gli organizzatori del Festival – il concerto intende restituire non soltanto un repertorio, ma il clima di raccoglimento, solennità e devozione nel quale questa musica nacque, facendo dialogare canto piano, mottetto, organo e parola sacra”. Il concerto, realizzato grazie alla collaborazione della Diocesi di Livorno, sarà aperto dall’inno mariano Ave maris stella, intonato in canto piano durante l’ingresso, e intercalato da pagine organistiche di Guillaume-Gabriel Nivers e Nicolas Lebègue, entrambi nominati organisti della Chapelle Royale nel 1678. Le parti vocali vedranno impegnate Fanny Valentin, Maria Clara Maitzegui, Valentina Fin, Bianca Beltrami, Lili Aymonino, Valeria La Grotta, Bianca Beltrami, Carla Chevilard, Emma Alessi Innocenti, Svetlana Ryxhova; al basso continuo Agata Sorotokin organo, Antonio Pelegrino violoncello e Tommaso Tarsi tiorba.
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