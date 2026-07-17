Human Cad, prorogata al 25 luglio l’Open Call per giovani laureati nelle arti visive

C'è più tempo per candidarsi al percorso di formazione e professionalizzazione dedicato all'arte contemporanea. L'iniziativa selezionerà quattro giovani laureate e laureati interessati a sviluppare competenze artistiche, curatoriali e progettuali. Tutte le info sulle modalità di candidatura sono disponibili su www.itinera.info

C’è ancora tempo per candidarsi a HUMAN CAD – Human-Centered Art Design, il percorso di formazione e professionalizzazione dedicato a giovani laureate e laureati interessati a sviluppare competenze nel campo delle arti visive contemporanee. La scadenza per la presentazione delle domande è stata infatti prorogata fino al 25 luglio 2026, offrendo una nuova opportunità a chi desidera intraprendere un’esperienza formativa fondata sulla sperimentazione artistica, sulla progettazione culturale e sul rapporto tra arte, persone e territorio. L’Open Call è rivolta a quattro giovani laureate e laureati, in possesso di un diploma di laurea magistrale o specialistica coerente con i contenuti del progetto, motivati a costruire un percorso professionalizzante nell’ambito dell’arte contemporanea. HUMAN CAD propone un programma che integra formazione, confronto con professionisti del settore, attività progettuali e sperimentazione sul campo, favorendo lo sviluppo di competenze artistiche, curatoriali e organizzative. Il percorso è promosso da Itinera Progetti e Ricerche Società Cooperativa Impresa Sociale, in partenariato con il Comune di Livorno, la Fondazione Culturale d’Arte Trossi-Uberti e la Fondazione Livorno. Il progetto è finanziato con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027, nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia delle giovani generazioni.

Le informazioni complete, l’avviso e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito:

www.itinera.info

Nuova scadenza per la presentazione delle domande: 25 luglio 2026.

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