“Humans Colors”, Paolo Tocchini in mostra alla Galleria Fidanda

“Humans Colors”. In questa mostra l’artista nei locali della Galleria Fidanda, via della Venezia 2, livornese Paolo Tocchini vuole raccontare la sua personale visione del mondo: attraverso lenti che mostrano i suoi maestri, le sue ispirazioni e il grande gioco di colori e riflessi. In questa serie di ritratti femminili il filo conduttore sono i loro occhi e i loro sguardi: ipnotizzanti, sofferenti e che mostrano le loro anime, custodi dei lori vissuti. Occhi che interrogano e scrutano. Occhi che parlano.

La mostra sarà visibile fino a al 23 gennaio.

