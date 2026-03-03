“Huntrix Live Show – Tribute” al Teatro Salesiani

Le star del momento sono pronte a infiammare il palco del Teatro dei Salesiani. Domenica 22 marzo a Livorno arriva “Huntrix Live Show – Tribute”, uno spettacolo ispirato al mondo delle guerriere K-Pop che promette ritmo, colori e coinvolgimento dal primo all’ultimo minuto.

Le protagoniste porteranno in scena le loro hit esplosive in un live carico di energia, tra coreografie spettacolari, scenografie luminose e atmosfere da vero concerto internazionale. Un evento pensato per conquistare il pubblico di ogni età, capace di unire musica, spettacolo e intrattenimento in un’unica grande festa.

L’appuntamento è in viale Risorgimento 85 con due repliche pomeridiane, alle 16.00 e alle 17.30, per permettere a famiglie e appassionati di scegliere l’orario preferito. Uno show dinamico e coinvolgente che farà cantare e ballare grandi e piccini, trasportandoli nel coloratissimo universo pop delle nuove icone musicali.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3805105799 o seguire la pagina GB Spettacoli sui social.

