“I bambini ci guardano”, reading del corso di Barbara Del Bono Idda

I testi che verranno proposti sono a cura di: Marica Apostolo, Isabella Barbieri. Cristina Bertelli, Susanna Campigli, Elena Cavallini, Giuseppe Gagliano, Simone Giovannetti, Martina Miliani, Silvia Motroni, Claudia Ronco, Giovanna Russo, Dario Vasta

Appuntamento domenica 24 novembre dalle 21 in poi per il reading del corso di scrittura e lettura creativa di Barbara Del Bono Idda. L’evento si intitolerà “I bambini ci guardano”. L’appuntamento è per le 21 ad Onda Lab (via del Metallo, 2-Piazza Giovane Italia) a Livorno. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato interamente devoluto a MsF in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

I testi che verranno proposti sono a cura di: Marica Apostolo, Isabella Barbieri. Cristina Bertelli, Susanna Campigli, Elena Cavallini, Giuseppe Gagliano, Simone Giovannetti, Martina Miliani, Silvia Motroni, Claudia Ronco, Giovanna Russo, Dario Vasta .

La serata prevede anche un cameo dedicato a Vittorio De Sica nel 50esimo della morte con Edoardo Bacchelli e Alessandra Donati.

