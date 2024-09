I Bonsai Bonsai presentano il loro album d’esordio in italiano “La nostra bella età”

I Bonsai Bonsai in una foto di Francesco Levy

Pubblicato per l'etichetta Nos Records Label con la distribuzione di Believe e il progetto grafico di Lucrezia Coli, il disco era stato anticipato dal singolo "Casa di Specchi" e dalla b-side "Niente"

E’ uscito il 26 settembre l’album d’esordio in italiano “La nostra bella età” della band livornese Bonsai Bonsai, che arrivano alla prima fatica sul lungo dopo un EP in lingua inglese, “Bonsai Bonsai” del 2018. Dieci tracce intense e fresche, che si muovono tra indie rock e psichedelia, rimanendo comunque sempre ancorate alla melodia pop, con testi diretti e sentiti, che sembrano estrapolati da un dialogo intimo e raccontano l’ingresso nell’età adulta. Pubblicato per l’etichetta Nos Records Label con la distribuzione di Believe e il progetto grafico di Lucrezia Coli, il disco era stato anticipato dal singolo “Casa di Specchi” e dalla b-side “Niente”.

“Quando abbiamo iniziato a scrivere questo disco la sensazione predominante è stata quella di avere tanti, forse troppi input dall’esterno – questa una dichiarazione della band sull’album – messaggi, discorsi da adulti, telegiornali, aspettative degli altri, paure. Eravamo curiosi di scoprire che cosa avessimo dentro, lasciando uscire quello che avevamo raccolto dal nostro periodo postadolescenziale, senza decidere consapevolmente il tema della canzone”.

“Probabilmente quello che abbiamo creato – spiega la band – manifesta in parte un’insofferenza generata dallo scontro col mondo di oggi, con le persone, con i nostri bisogni. La musica è stata il primo elemento a palesarsi nel processo creativo, uscendo dall’anonimato: nessuna canzone di questo disco è nata da un testo scritto prima per intero senza note o frammenti musicali a cui appigliarsi. Le note hanno ispirato le parole, e non viceversa. Questo ha reso tutto il percorso più bello e misterioso, anche se non sono mancati episodi in cui l’attaccamento alle canzoni ci ha fatto perdere tempo ed energie”.

Dopo l’uscita, la band sarà impegnata in attività di concerti live in tutto il territorio italiano.

Qua sotto il video del singolo Casa di Specchi

https://youtu.be/EEgfH0Nt9H4?si=DvDLkQnD3ijDHB0K

