I Calibro 35 a Effetto Venezia il 4 agosto

Venerdì 4 agosto alle 22, nell'arena della Fortezza Nuova, si esibiranno i Calibro 35 per l'unica data Toscana di presentazione del nuovo album Nouvelles Aventures in uscita il prossimo 26 maggio. Bruciati: "I Calibro rappresentano sul territorio italiano e non solo, l'esempio più efficace della connessione tra immagini e suono"

La marcia di avvicinamento alla trentanovesima edizione di Effetto Venezia, dedicata quest’anno al mondo del cinema, prosegue con un altro importante evento musicale di caratura nazionale e internazionale. Venerdì 4 agosto alle 22, nell’arena della Fortezza Nuova, si esibiranno i Calibro 35 per l’unica data Toscana di presentazione del nuovo album Nouvelles Aventures in uscita il prossimo 26 maggio.

Dopo l’esperienza di Scacco al Maestro – due dischi dedicati alla straordinaria opera di Ennio Morricone -portati in tour con Calibro 35 Plays Morricone, della colonna sonora originale della serie campione di ascolti Blanca, in onda su Rai 1, e dopo numerose collaborazioni con artisti della portata di Iggy Pop, Rokia Traoré, Muse, Stewart Copeland, Afterhours, Diodato e decine di altri progetti, per i Calibro 35 è finalmente arrivato il momento di tornare a fare musica propria.

Un disco che vede il gruppo – formato da Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli – utilizzare a pieno le risorse coltivate, affinate e arricchite negli anni per tornare a fare “la musica dei Calibro”: quel miscuglio strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in questi quindici anni di carriera.

“In un’edizione così particolare come quella di quest’anno dedicata al cinema e a tutte le sue forme, la presenza di un gruppo come i Calibro 35 è quanto mai necessaria per riuscire ad estendere anche alle proposte sonore la coerenza del mondo cinematografico – afferma Marco Bruciati, direttore artistico di Effetto Venezia 2023 – I Calibro, infatti, rappresentano sul territorio italiano (ma non solo viste le date europee che precederanno la data di Effetto Venezia, l’esempio più efficace della connessione tra immagini e suono, tra colonne sonore e colonne visive, tra occhi e orecchie, insomma, un’esperienza totale”.

“Dopo un paio d’anni intensi e pieni di stimoli, – raccontano i CALIBRO 35 – avevamo una gran voglia di fare musica nostra. Per farlo abbiamo lasciato casa per chiuderci in una capsula spazio-temporale – splendida come Auditorium Novecento – e siamo partiti. Ne sono venuti fuori una serie di viaggi musicali in cui abbiamo canalizzato tutte le esperienze artistiche ed umane vissute fin qui. Come nei viaggi di Verne, immaginari e straordinari, abbiamo esplorato luoghi lontani dove non eravamo mai stati ma ci è capitato anche di tornare senza accorgercene in lidi più familiari per scoprirli con occhi nuovi. Abbiamo rubato il titolo “Nouvelles Aventures” a György Ligeti proprio perché dopo quindici anni a costruirci per quello che siamo eravamo pronti per nuove avventure.”

Nouvelles Aventures On Tour prenderà il via dalla Spagna il 29 maggio, approderà in Italia nei mesi successivi, a Livorno il 4 agosto per Effetto Venezia e poi continuerà a girare l’Europa. Sarà sicuramente in scaletta per il tour estivo Gun powder, nuovo estratto da Nouvelles aventures disponibile da oggi, venerdì 12 maggio, in radio e su tutte le piattaforme digitali: dna CALIBRO 35 al 100%, un riff con in mente Ocean’s eleven e Kill Bill, e un break sul finale in cui si passa dall’inseguimento ai titoli di coda.

