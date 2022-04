I carabinieri e l’inizio della resistenza, conferenza del colonnello Sole

Giovedì 21 aprile alle 17 in Provincia il comandante provinciale dei carabinieri terrà la conferenza "I Carabinieri e l’inizio della resistenza al nazifascismo" promossa dal Serra Club di Livorno

Giovedì 21 aprile alle 17 nella Sala Consiliare della Provincia “Carlo Azeglio Ciampi” in piazza del Municipio il colonnello Massimiliano Sole, comandante provinciale dei carabinieri, terrà una conferenza dal tema: I Carabinieri e l’inizio della resistenza al nazifascismo. L’incontro è promosso dal Serra Club di Livorno presieduto dall’Ing. Edoardo Gambardella. La finalità di questa conferenza, fanno sapere dal Serra Club, è quella di ricordare il contributo dei carabinieri all’avvio della resistenza al nazifascismo, dall’arresto di Mussolini all’uccisione di Ettore Muti, dalla battaglia per la difesa di Roma, subito dopo la dichiarazione dell’armistizio avvenuta l’8 settembre 1943, all’insurrezione di Napoli. La loro avversione ai nazifascisti comportò la reazione dei tedeschi che ne attuarono la deportazione in massa da Roma, il 7 ottobre 1943. Nei Lager, ove scelsero stoicamente di rimanere rifiutando le lusinghe prospettate da un’eventuale adesione alla Repubblica di Salò, subirono le più atroci sofferenze, sorretti esclusivamente dalla fedeltà al giuramento e, per molti di loro, dalla Fede in Dio.