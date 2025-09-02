I caschi della Drass in un film di Hollywood

L'azienda livornese ha prodotto i caschi D-ONE utilizzati per le riprese di "Last Breath", con il noto attore Woody Harrelson, che verrà presentato in anteprima il 2 settembre a Roma e il 4 settembre in forma privata a Villa Fabbricotti

Un respiro. È ciò che separa la vita dalla morte in Last Breath, film che ha emozionato e sconvolto il mondo dell’offshore. Il film, con attore protagonista il noto Woody Harrelson, porta sullo schermo la drammatica vicenda di Chris Lemons, sommozzatore professionista che, durante un’immersione di lavoro, si ritrova improvvisamente isolato: nessun contatto con la nave, buio assoluto, acqua gelida. A 100 metri di profondità, con soltanto una minima riserva di ossigeno nel sistema di emergenza, inizia per lui una corsa disperata contro il tempo. Un’esperienza estrema che ha tenuto con il fiato sospeso spettatori e critica, ma che ha anche un cuore profondamente livornese.

Le spettacolari riprese subacquee in Last Breath (clicca qui per guardare il trailer ufficiale in italiano) portano la firma italiana: sono state realizzate utilizzando il casco D-ONE, progettato e prodotto da Drass, azienda livornese che da decenni rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore del diving.

Alla guida dell’azienda Sergio Cappelletti e Marco Bellomo che hanno lanciato una sfida ambiziosa: sviluppare un casco per sommozzatori innovativo, modulare, resistente e soprattutto progettato mettendo la sicurezza del subacqueo al primo posto.

Il D-ONE non è soltanto un dispositivo tecnico, ma il risultato di un lavoro di squadra che unisce competenze specialistiche, passione e visione strategica. Tra i protagonisti del progetto Alessia Stefanini, anima commerciale del D-ONE e “voce” del casco nel mondo tra contratti, fiere ed eventi internazionali. Pietro Fronteddu, autorità tecnica che ha seguito lo sviluppo del casco fin dalle prime fasi. Lorenzo Ferrara, project manager, gestisce la regia organizzativa ed economica del progetto, assicurandone solidità e continuità.

Fondamentale è anche il lavoro che svolgono giornalmente i ragazzi del reparto produzione e qualità, che con competenza e dedizione sostiene la crescita del progetto. Ne fanno parte Riccardo Fenzi, Dario Papini, Elena Scalera, Francesco Gorini, Rossano Puntoni, Claudio Grasso, Lucian Ungurean e Luca Lentini. E poi ci sono i ragazzi della logistica e magazzino: Alessio D’Angelo, Martina Mastini, Karla Stan e ai ragazzi del magazzino Saimir, Jacopo Denny e Roberto senza di loro i caschi non raggiungerebbero mai la loro destinazione.

Se Last Breath racconta la straordinaria lotta per la sopravvivenza di un uomo, il progetto porta con sé anche un altro messaggio: dietro alle immagini che hanno emozionato milioni di spettatori c’è l’ingegno italiano, capace di fondere tecnologia e affidabilità.

Il D-ONE rappresenta non solo un’eccellenza tecnologica italiana, ma anche un esempio di come passione, competenza e spirito di squadra possano trasformarsi in un prodotto capace di competere a livello internazionale. Un risultato che porta Livorno e Drass sotto i riflettori del mondo.

Per celebrare il film ed il ruolo centrale D-ONE, Drass ha organizzato due eventi speciali di anteprima in Italia: il 2 settembre, la première ufficiale si terrà a Roma, con la partecipazione delle istituzioni, autorità civili e militari e il 4 settembre quando il film sarà invece proiettato in esclusiva privata a Livorno, città sede dell’azienda, in uno scenario d’eccezione: la suggestiva Villa Fabbricotti. Una serata per gli amici e tutto il personale Drass. A seguire per tutti gli appassionati del settore e non, “Last Breath” sarà disponibile in tutte le sale italiane. Buona visione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©