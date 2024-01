I colori del Carnevale a Collesalvetti per tre domeniche di festa

Anche quest’anno il capoluogo colligiano si vestirà di colore e festa nelle domeniche del 4, 11 e 18 febbraio. L'evento è organizzato dalla Pubblica Assistenza di Collesalvetti O.D.V con il patrocinio del Comune di Collesalvetti

Il Carnevale di Collesalvetti, organizzato dalla Pubblica Assistenza di Collesalvetti O.D.V., è giunto alla sua quinta edizione. Patrocinato dal Comune di Collesalvetti, anche quest’anno il capoluogo colligiano si vestirà di colore e festa nelle domeniche del 4, 11 e 18 febbraio.

Un appuntamento coinvolgente, capace di intrattenere grandi e bambini, divenuto ormai parte della vita dell’associazione che negli anni, con il ricavato, ha potuto comprare complementi ed attrezzature per migliorare e rendere più efficienti i mezzi utilizzati nelle missioni di soccorso.

Vi aspetterà un programma ricco di intrattenimenti ed eventi: vieni ad ascoltare le poesie realizzate dai bambini della scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti, non mancare alla premiazione della mascherina più bella ed originale e partecipa alla lotteria per cercare di vincere uno dei numerosi premi gentilmente donati dai commercianti di Collesalvetti.

Ci saranno spettacoli di magia e della scuola circense, musica, giochi per bambini, cavalli, gonfiabili e non mancheranno frati, cioccolata calda, crêpes, bibite e vin brulè. La festa avrà luogo a Collesalvetti, alla sede della Pubblica Assistenza Collesalvetti, in via Roma, 320.

Il programma completo delle tre domeniche è consultabile sulle pagine Facebook ed Instagram della Pubblica Assistenza Collesalvetti O.D.V.

Condividi:

Riproduzione riservata ©