I Colori della Luna, osservazione astronomica al Museo di Storia Naturale

Un'esperienza immersiva e affascinante adatta a tutti nella splendida cornice verde dell'orto etno-botanico del Museo. Vi aspettiamo per guardare la Luna come non l'avete mai vista!

Una serata estiva all’insegna della scienza e della meraviglia celeste: sabato 5 luglio l’Associazione Livornese Scienze Astronomiche vi invita a scoprire “I colori della Luna”, un viaggio tra osservazione diretta, immagini spettacolari e curiosità astronomiche. Faremo un viaggio attraverso i mari e le terre lunari, parleremo delle catene montuose e dei crateri più suggestivi visibili sulla superficie lunare. Tutto questo grazie ai telescopi messi a disposizione dall’ALSA e proiettati su grande schermo, nella bella e fresca cornice dell’orto botanico del Museo di Storia naturale. Durante questa serata speciale scopriremo perché cambia colore quando è bassa sull’orizzonte, perché diventa rossa durante le eclissi e come, grazie a tecniche digitali, si possono rivelare i delicati colori minerali nascosti sulla sua superficie. Proietteremo immagini della Luna su un grande schermo e, dal vivo, modificheremo le curve di saturazione per mostrarvi ciò che l’occhio normalmente non può vedere. Sarà un viaggio tra scienza e colori, dove la Luna si trasformerà sotto i vostri occhi in un’opera d’arte cosmica. Vi aspettiamo! Un’esperienza immersiva e affascinante adatta a tutti nella splendida cornice verde dell’orto etno-botanico del Museo.

Vi aspettiamo per guardare la Luna come non l’avete mai vista! Oltre a questo evento, A.L.S.A. organizza serate osservative alla Rotonda di Ardenza, offrendo al pubblico la possibilità di osservare il cielo con i telescopi dell’associazione. Il programma completo è disponibile sui canali social ed il sito web https://www.alsaweb.it/

