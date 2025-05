I Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti presentano la seconda edizione di Sentieri in Festa

Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione torna dal 31 maggio al 15 giugno con una serie di appuntamenti, alla portata anche dei meno esperti, mirati alla valorizzazione dei Monti Livornesi patrimonio “condiviso” dai tre Comuni

La collaborazione delle realtà amministrative di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti sulla gestione del patrimonio naturale continua e dà il via alla nuova edizione di “Sentieri in Festa”. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione tornerà per una seconda edizione dal 31 maggio al 15 giugno con una serie di appuntamenti, alla portata anche dei meno esperti, mirati alla valorizzazione dei Monti Livornesi, patrimonio “condiviso” dai tre Comuni coinvolti. “Questa è la seconda edizione di un percorso che, come Comune, abbiamo fortemente voluto. – ha introdotto la conferenza l’assessora Giovanna Cepparello, in rappresentanza del Comune livornese al Palazzo Civico di Livorno – Un qualcosa nato in un ambito che, di per sé, è già un bellissimo risultato: un tavolo di confronto tra Comune di Livorno, Rosignano e Collesalvetti, con la collaborazione dell’Unione Colline Metallifere, gestore del patrimonio forestale, e con i finanziamenti della Regione Toscana. Ci auguriamo che questa sia la seconda edizione di tante”. Alla presentazione del programma, presente anche l’assessore Roberto Repeti del Comune di Rosignano Marittimo. “L’idea è quella, tra le altre, di fare conoscere anche la nostra Riserva condivisa da tre Comuni. Ricordare che anche questi ultimi hanno un patrimonio naturalistico con testimonianze importantissime della tradizione umana. – spiega Repeti – La caratteristica di questo parco è che siamo vicini al mare, con una natura sulle colline e sui monti veramente ricca, tipica della macchia mediterranea, dal profumo veramente caratteristico”. L’assessore ha inoltre tenuto a sottolineare l’opportunità turistica e ricettiva che la manifestazione permette di avere: “sempre più persone si avvicinano a un turismo sostenibile, responsabile e legato alla natura. Speriamo che Sentieri in Festa lo incentivi ancora di più”.

Il processo di costruzione del parco dei Monti Livornesi prosegue con degli incontri di definizione del regolamento. Importantissimo è anche evidenziare il lavoro dei tecnici Alessandro Ursi del Comune di Livorno, la dottoressa Anna Guerriero del Comune di Collesalvetti e Camilla Falchetti di quello di Rosignano, ancora impegnati nella costruzione. Oltre al lavoro legato ai sentieri, in corso è anche quello inerente alla segnaletica, grazie alla collaborazione del CAI, per la realizzazione di cartelli esplicativi. Intanto sei pannelli descrittivi delle varie zone sono già in loco, posizionati alle sei “porte” della Riserva. Numerosi meriti sono stati indirizzati anche alle diverse associazioni ambientaliste che continuano a partecipare ai tavoli di confronto. “Da non dimenticare è anche la collaborazione del WWF e di Occhi Sulle Colline, una rete di associazioni che, in questi anni, ha tenuto sempre viva l’attenzione e ha spinto non solo noi amministratori, ma anche la Regione Toscana”, ha infine aggiunto l’assessora Cepparello. Il primo appuntamento di “Sentieri in Festa” si terrà nel weekend del 31 maggio – 1° giugno e vedrà i partecipanti percorrere un percorso che va da Calafuria al Fortullino per un costo di partecipazione di 30 euro comprensivo di guida e pasti al sacco. Solo il primo e l’ultimo incontro della rassegna saranno a pagamento.

APPUNTAMENTI DELLA SECONDA EDIZIONE DI “SENTIERI IN FESTA”

31 maggio – 1° giugno, “Voci, suoni, luci e profumi: in viaggio nei Monti Livornesi”

Orario: dalle ore 9 del sabato alle ore 17 della domenica

Luoghi di svolgimento: da Calafuria al Fortullino

Partecipanti: i minori di 18 anni posso partecipare solo se accompagnati. Il percorso non è adatto a ragazzi di età inferiore a 12 anni

Costo: 30 euro

Info: Camilla Falchetti 333 9341363; [email protected]

14 giugno, “Dall’alba alle stelle. Una giornata nell’abbraccio dei Monti Livornesi”

Orario: dalle 6.30 alle 22

Luoghi di svolgimento: Rosignano Marittimo Parco dei Poggetti, Gabbro, Monte Pelato

Prenotazione necessaria, ad una delle attività o a tutte quelle in programma

Partecipanti: per adulti e bambini dai 6 anni in su

Info: Camilla Falchetti 333 9341363; [email protected]

15 giugno. 1° Evento: “IV° BIOBLITZ. Esploratori di biodiversità dei Monti Livornesi. Insieme per scoprire, insieme per imparare, insieme per proteggere” a cura del WWF Livorno e del gruppo BIO-GEO DIVERSITA’ di Occhi Sulle Colline

Orario e luoghi: ritrovo ore 14.30 alla Valle Benedetta, presso la fermata dell’autobus imbocco via del Radar

Prenotazione: prenotazione necessaria sul sito WWF Livorno (www.wwflivorno.it)

Info: [email protected]

2°Evento: “Lucciole: il cielo in terra. Magie nel bosco, tra racconti e scienza”

Orario: dalle ore 19.30 alle 22.30

Luoghi di svolgimento: fiume Chioma

Prenotazione: obbligatoria per posti limitati

Costo: 5 euro per adulti e bambini dai 7 anni in su

Info: [email protected], Camilla Falchetti 333 9341363

Condividi:

Riproduzione riservata ©