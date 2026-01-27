I fari raccontano ancora storie: a Livorno un incontro aperto a tutti gli amanti dei fari

Sabato 31, alle ore 14.30, nella suggestiva Sala Ferretti della Fortezza Vecchia di Livorno, si terrà l’undicesima Assemblea Nazionale dei Soci dell’Associazione Il Mondo dei Fari – ETS.

La prima parte dell’incontro sarà aperta al pubblico e rivolta a tutti coloro che nutrono curiosità, passione o un legame speciale con i fari: appassionati, fotografi, studiosi e semplici innamorati di questi luoghi simbolo del indissolubile rapporto tra uomo e mare.

Al centro dell’incontro il tema dell’accessibilità dei fari italiani: quali sono visitabili, quali restano chiusi e perché, e sul perchè alcuni siano stati trasformati in strutture ricettive di lusso. Un’occasione per riflettere su quale futuro sia possibile immaginare per questi immobili, nati per la sicurezza della navigazione, ma capaci ancora oggi di diventare spazi di cultura, memoria, solidarietà.

Durante l’incontro verranno presentati progetti sociali e culturali e verrà reso noto il programma 2026 di visite nei fari di tutta Italia e anche all’estero e delle date di apertura al pubblico di quello di Livorno. La collaborazione con la Marina Militare Italiana, giunta ormai al terzo anno, ha prodotto risultati significativi e rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione condivisa. l’Assemblea sarà anche un’occasione per riflettere su quanto l’ insieme di queste strutture dedicate alla sicurezza della navigazione rappresentino, un patrimonio da conoscere, rispettare e valorizzare con attenzione e sensibilità.

La seconda parte dell’Assemblea sarà riservata ai soci per lo svolgimento delle attività associative. Per i soci sarà inoltre possibile visitare il faro nella mattinata di sabato 31, dalle ore 11.00 alle 12.00. Le iscrizioni all’associazione potranno essere effettuate sul sito o anche dalle 11.00 alle 11.30 presso l’ingresso dei Cantieri Benetti, oppure nel pomeriggio, in Fortezza Vecchia.

Un appuntamento imperdibile per chi ama i fari e crede che la loro luce possa continuare a illuminare anche il nostro presente.

