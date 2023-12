I Furminanti in concerto a Montenero

Il 21 dicembre I Furminanti con gli amici più stretti faranno gli auguri a tutti i livornesi in piazza del Santuario a Montenero allo storico ristorante “Conti”. Serata di festa per la prima e la più longeva cover band livornese nata al glorioso The Cave sugli Scali D’Azeglio nel ’92. Il titolare Marzio Conti invita tutti i livornesi e ha preparato una cena a menù fisso a 25 euro. Appuntamento all’ora dell’aperitivo in piazza del Santuario e concerto alle 22.

