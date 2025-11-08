I Furminanti in concerto a Riparbella

Furminanti in concerto domenica 9 novembre a Riparbella alla storica Sagra del Cinghiale, da più di cinquant’anni uno degli appuntamenti più importanti dell’enogastronomia toscana inserito nei Sentieri del Gusto. Ricette innovative quest’anno, come cinghiale nella pasta fritta, la “zonzellona” e la porchetta di cinghiale e durante il pranzo, aspettando il proprio turno, al tavolo e mangiando, il concerto “filosofico” dei Furminanti. “Questo è l’intento – invita Achille Neri dell’organizzazione – tutti aspettiamo qualcosa nella vita, un cambiamento, di fare l’amore, di morire, in questo caso di mangiare e i Furminanti suoneranno proprio in questo tempo, prima e durante il pranzo”. Dalle 11 e 30 alle 16 presso la struttura riscaldata del parco Carlo Alberto Dalla Chiesa il concerto della cover band livornese, in programma Dalla, Battisti e De Andrè e come al solito tutta l’energia e la grinta del gruppo livornese. Rock e i mitici degli anni 70 e 80 insieme alla migliore musica italiana, un altro appuntamento da non perdere per chi ama buona musica e buona tavola.

